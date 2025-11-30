Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Takjub, Pelatih PSIM Yogyakarta Sandingkan Atmosfer SUGBK saat Lawan Persija Jakarta dengan 2 Klub Eropa!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |03:05 WIB
Takjub, Pelatih PSIM Yogyakarta Sandingkan Atmosfer SUGBK saat Lawan Persija Jakarta dengan 2 Klub Eropa!
Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean Paul van Gastel, memuji atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat laga melawan Persija Jakarta. Dia bahkan sandingkan situasi di SUGBK dengan 2 klub Eropa.

Van Gastel mengakui, atmosfer seperti ini mirip dengan suasana kandang dua klub besar Eropa, Feyenoord dan Besiktas. Dia sendiri takjub dengan atmosfer yang tersaji.

The Jakmania membentangkan dua tifo raksasa (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

1. Duel Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta

PSIM Yogyakarta dikalahkan Persija Jakarta 0-2 di pekan ke-14 Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut berlangsung di SUGBK, Jakarta pada Jumat (28/11/2025) malam WIB.

Laga ini menjadi spesial karena bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Persija yang ke-97 tahun. Sebanyak 56 ribu penonton yang terdiri dari The Jakmania -suporter Persija- dan Brajamusti -suporter PSIM Yogyakarta- hadir langsung di stadion yang diresmikan pada 1962 tersebut.

 

