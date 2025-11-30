Penyebab Persija Jakarta Susah Payah Kalahkan PSIM Yogyakarta di SUGBK

PENYEBAB Persija Jakarta susah payah kalahkan PSIM Yogyakarta di SUGBK menarik diulas. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, akui timnya sempat kesulitan memaksimalkan peluang saat berhadapan dengan PSIM Yogyakarta.

Menurut Souza, Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta- adalah tim kuat dengan organisasi permainan yang apik. Karena itu, dia bersyukur kemenangan bisa tetap diraih Persija.

1. Persija Menang

Persija Jakarta berhasil membungkam PSIM Yogyakarta 2-0 di pekan ke-14 Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat 28 November 2025 malam WIB.

Laga ini menjadi spesial karena bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Persija yang ke-97 tahun. Sebanyak 56 ribu penonton hadir langsung di stadion kebanggaan warga Jakarta tersebut.

Persija Jakarta berhasil memastikan tiga poin lewat gol Maxwell (77’), dan Allano (90+5’). Namun sebelum dua gol itu tercipta, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- kesulitan untuk memaksimalkan peluang.