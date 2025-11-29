Sombongnya Pelatih Lion City Sailors Usai Bungkam Persib Bandung 3-2 di AFC Champions League 2 2025-2026

SINGAPURA – Pelatih Lion City Sailors, Aleksandar Rankovic, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah timnya berhasil menumbangkan Persib Bandung di laga kelima Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Kemenangan tipis 3-2 yang diraih di Stadion Bishan, Singapura, pada Rabu 26 November 2025 malam WIB itu, terasa sangat spesial bagi Rankovic lantaran ia harus berjuang keras menyusun skuad terbaiknya akibat banyaknya pemain inti yang absen.

1. Kemenangan Penuh Perjuangan

Aleksandar Rankovic memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain The Sailors yang tampil habis-habisan di tengah kondisi tim yang pincang. Menurut juru taktik asal Serbia itu, performa heroik pemainnyalah yang membuat kemenangan ini sangat bermakna.

"Kemenangan ini terasa lebih spesial," kata Rankovic, sebagaimana dikutip dari laman resmi Lion City Sailors pada Sabtu (29/11/2025).

"Kami kesulitan dalam menyusun tim karena banyak pemain inti yang absen, tetapi para pemain memberikan segalanya dan tampil luar biasa," tambahnya.

Rankovic mengakui bahwa laga melawan Persib adalah pertandingan yang sulit. Karenanya ia lega karena Lion City Sailors berhasil merebut tiga poin krusial.

Persib Bandung kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC persibcoid

"Kami tahu pertandingan akan sulit, dan meski kemenangan ini tidak indah, hari ini yang terpenting adalah meraih tiga poin. Harapan kami untuk lolos masih hidup, jadi semua kredit untuk para pemain," lanjut Rankovic.