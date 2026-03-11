Link Live Streaming Ratchaburi FC vs Gamba Osaka di Leg II Perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026

JAKARTA – Duel penentuan akan tersaji saat Ratchaburi FC menghadapi Gamba Osaka pada leg kedua perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026. Pertandingan ini dapat disaksikan melalui live streaming di VISION+ dengan klik link di sini.

Pertemuan kedua tim ini dipastikan berlangsung sengit setelah leg pertama menghadirkan pertandingan yang ketat. Saat bermain di Panasonic Stadium Suita, markas Gamba Osaka, laga berakhir imbang 1-1 pada Rabu 5 Maret 2026 malam WIB.

Hasil tersebut membuat kedua tim masih memiliki peluang yang sama besar untuk melangkah ke semifinal. Dengan agregat yang masih imbang, laga leg kedua ini praktis menjadi penentu.

Tim yang mampu tampil lebih efektif dan memanfaatkan peluang dengan baik berpeluang besar mengamankan tiket menuju semifinal. Apalagi, mereka hanya harus memenangi laga dengan skor berapa pun!

Jadwal Siaran Langsung Ratchaburi FC vs Gamba Osaka

Hari/Tanggal: Rabu, 11 Maret 2026