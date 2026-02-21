Masyarakat Malaysia Ejek Persib Bandung dan Eliano Reijnders yang Disingkirkan Ratchaburi FC

Masyarakat Malaysia mengejek Eliano Reijnders dan Persib Bandung yang disingkirkan Ratchaburi FC dari AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC)

MASYARAKAT Malaysia mengejek Persib Bandung dan Eliano Reijnders yang disingkirkan Ratchaburi FC dari 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026. Apalagi, ada peran penggawa Timnas Malaysia Daniel Ting di kubu klub asal Thailand tersebut.

Persib harus mengakhiri perjalanan di AFC Champions League 2 2025-2026 pada babak 16 besar. Mereka kalah dengan agregat 1-3 dari Ratchaburi kendati memenangi laga leg II di Bandung, Rabu 18 Februari 2026.

1. Eliano Reijnders Diejek

Pertandingan itu jadi bahan olok-olok warganet Malaysia lewat akun TikTok @mrnxxz5. Ia mengklaim Ting sukses mematikan pergerakan Reijnders dalam partai tersebut.

“Nama besar bukan penghalang! Daniel Ting mempamerkan prestasi luar biasa dengan 'mengikat' pergerakan bintang Persib, Eliano Reijnders, sepanjang perlawanan,” bunyi unggahan tersebut, dikutip Sabtu (21/2/2026).

2. Daniel Ting Tampil Bagus

Lebih lanjut, pemilik akun itu mengungkit fakta Ting tampil bagus dalam dua laga. Ia sukses menjaga pertahanan Ratchaburi dari kebobolan di leg I hingga menang telak 3-0.

Lalu, di leg II, kedisiplinan penggawa Timnas Malaysia tersebut, membantu Ratchaburi hanya kalah 0-1 dari Persib. Skor itu tidak cukup membawa Maung Bandung ke perempatfinal.