Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Masyarakat Malaysia Ejek Persib Bandung dan Eliano Reijnders yang Disingkirkan Ratchaburi FC

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |17:20 WIB
Masyarakat Malaysia Ejek Persib Bandung dan Eliano Reijnders yang Disingkirkan Ratchaburi FC
Masyarakat Malaysia mengejek Eliano Reijnders dan Persib Bandung yang disingkirkan Ratchaburi FC dari AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia mengejek Persib Bandung dan Eliano Reijnders yang disingkirkan Ratchaburi FC dari 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026. Apalagi, ada peran penggawa Timnas Malaysia Daniel Ting di kubu klub asal Thailand tersebut.

Persib harus mengakhiri perjalanan di AFC Champions League 2 2025-2026 pada babak 16 besar. Mereka kalah dengan agregat 1-3 dari Ratchaburi kendati memenangi laga leg II di Bandung, Rabu 18 Februari 2026.

1. Eliano Reijnders Diejek

Eliano Reijnders menghadapi Faisal Halim di laga Persib Bandung vs Selangor FC (Foto: AFC)

Pertandingan itu jadi bahan olok-olok warganet Malaysia lewat akun TikTok @mrnxxz5. Ia mengklaim Ting sukses mematikan pergerakan Reijnders dalam partai tersebut.

Nama besar bukan penghalang! Daniel Ting mempamerkan prestasi luar biasa dengan 'mengikat' pergerakan bintang Persib, Eliano Reijnders, sepanjang perlawanan,” bunyi unggahan tersebut, dikutip Sabtu (21/2/2026).

2. Daniel Ting Tampil Bagus

Lebih lanjut, pemilik akun itu mengungkit fakta Ting tampil bagus dalam dua laga. Ia sukses menjaga pertahanan Ratchaburi dari kebobolan di leg I hingga menang telak 3-0.

Lalu, di leg II, kedisiplinan penggawa Timnas Malaysia tersebut, membantu Ratchaburi hanya kalah 0-1 dari Persib. Skor itu tidak cukup membawa Maung Bandung ke perempatfinal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/51/3202786/kericuhan_terjadi_pascalaga_persib_bandung_vs_ratchaburi_fc_persibcoid-CD58_large.jpg
Respons Erick Thohir soal Kericuhan Suporter di Akhir Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/261/3202552/adam_alis-sd7j_large.jpg
Salam Perpisahan Adam Alis: Persib Bandung Petik Pelajaran Berharga dari Panggung Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/261/3202545/persib_bandung_vs_ratchaburi_fc-ImWK_large.jpg
Media Thailand Soroti Kerusuhan di GBLA: Persib Bandung Berpotensi Kena Sanksi Berat AFC Akibat Amukan Suporter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/261/3202532/beckham_putra-U3xv_large.jpg
Persib Bandung Terhenti di AFC Champions League 2 2025-2026, Beckham Putra Janji Kembali Lebih Kuat Musim Depan
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/20/50/1679051/devin-haney-tantang-gervonta-davis-janjikan-duel-tinju-bersejarah-di-kelas-welter-kof.jpg
Devin Haney Tantang Gervonta Davis, Janjikan Duel Tinju Bersejarah di Kelas Welter
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/31/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Persija Tumbangkan PSM, Mauricio Souza Blak-blakan Soal Lapangan JIS
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement