HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Terhenti di AFC Champions League 2 2025-2026, Beckham Putra Janji Kembali Lebih Kuat Musim Depan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |18:15 WIB
Persib Bandung Terhenti di AFC Champions League 2 2025-2026, Beckham Putra Janji Kembali Lebih Kuat Musim Depan
Aksi Beckham Putra di laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/beckham_put7)
A
A
A

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, mengirimkan pesan menyentuh sekaligus penuh optimisme meski langkah timnya harus terhenti di babak 16 besar AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-2026. Walaupun gagal melaju ke perempatfinal, Beckham menegaskan Skuad Maung Bandung tidak akan patah arang dan bertekad untuk kembali bersaing di kompetisi kasta tertinggi Asia pada musim-musim mendatang.

Tim asuhan Bojan Hodak harus merelakan tiket perempat final setelah kalah agregat 1-3 dari wakil Thailand, Ratchaburi FC. Pertemuan kedua tim dalam babak 16 besar tersebut berlangsung sengit dalam format dua leg yang menguras energi dan emosi para pemain.

Beckham menjelaskan seluruh penggawa Persib sebenarnya sudah berjuang habis-habisan untuk mengejar defisit tiga gol dari leg pertama. Sayangnya, upaya keras itu hanya berbuah kemenangan tipis 1-0 atas Ratchaburi FC pada laga leg kedua yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu 18 Februari 2026 kemarin.

1. Bangga dengan Perjuangan Hingga Menit Akhir

"Bangga berjuang sampai akhir," tulis Beckham dilansir dari akun Instagram pribadinya, @beckham_put7, menanggapi hasil pahit di kandang sendiri.

Beckham Putra. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Beckham Putra. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

Pemain yang juga menjadi pilar Timnas Indonesia ini meyakini bahwa pengalaman di kompetisi Asia musim ini akan menjadi pelajaran berharga bagi tim. Ia optimis Persib akan kembali menembus kancah internasional dengan persiapan dan kekuatan yang jauh lebih matang demi melangkah lebih jauh di masa depan.

 

Halaman:
1 2
      
