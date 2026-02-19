Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Salam Perpisahan Adam Alis: Persib Bandung Petik Pelajaran Berharga dari Panggung Asia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |20:30 WIB
Salam Perpisahan Adam Alis: Persib Bandung Petik Pelajaran Berharga dari Panggung Asia
Pemain Persib Bandung, Adam Alis. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, menunjukkan sikap ksatria meski langkah Maung Bandung harus terhenti di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025-2026. Walaupun target menembus perempatfinal meleset, Adam tetap mengapresiasi kerja keras rekan-rekannya yang telah berjuang maksimal di lapangan.

Tim asuhan Bojan Hodak resmi tersingkir dari ajang bergengsi ini setelah kalah agregat 1-3 dari wakil Thailand, Ratchaburi FC. Duel hidup mati memperebutkan tiket perempatfinal tersebut berlangsung dalam format dua leg yang sangat kompetitif.

Adam Alis mengungkapkan bahwa pengalaman berkiprah di kompetisi Asia musim ini memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kariernya maupun klub. Baginya, mencapai babak 16 besar bukanlah hasil yang buruk untuk tim yang sedang membangun kembali reputasinya di kancah internasional.

1. Ungkapan Syukur

"Terima kasih Asia," tulis Adam Alis melalui story Instagram pribadinya, @adamalis93, Kamis (19/2/2026).

Adam Alis cetak 2 gol kemenangan 3-2 Persib Bandung atas Selangor FC persibcoid
Adam Alis cetak 2 gol kemenangan 3-2 Persib Bandung atas Selangor FC persibcoid

Sementara itu, rekan setimnya, Beckham Putra Nugraha, menekankan bahwa Persib sebenarnya sudah tampil habis-habisan untuk mengejar defisit tiga gol dari leg pertama. Sayangnya, kemenangan 1-0 atas Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kemarin belum cukup untuk membalikkan keadaan.

 

