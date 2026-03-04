Hasil Gamba Osaka vs Ratchaburi FC di Perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026: Berakhir 1-1, Nerazzurri Nyaris Kalah

OSAKA – Hasil Gamba Osaka vs Ratchaburi FC di Perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Suita City, Osaka, Jepang, Rabu (4/3/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Ratchaburi lebih dulu unggul lewat gol Daniel Ting (18’). Tuan rumah baru bisa mencetak gol penyeimbang di menit ke-84 lewat Gaku Nawata.

Jalannya Pertandingan

Bertindak sebagai tuan rumah, Gamba Osaka tampil dominan sepanjang pertandingan. Mereka mencatatkan dominasi penguasaan bola hingga 62% berbanding 38% milik Ratchaburi FC.

Wakil Jepang itu menciptakan 18 percobaan dengan enam di antaranya tepat sasaran. Ratchaburi hanya sempat mengkreasi lima percobaan tapi dua mampu mencapai target.

Bahkan, tim papan atas Thailand itu lebih dulu unggul di menit ke-18! Ting mampu memaksa kiper Masaaki Higashiguchi memungut bola dari gawangnya.

Setelah kemasukan, Gamba menggempur pertahanan lawan. Beragam peluang sayangnya gagal membuahkan gol lantaran Kampol Pathomakkakul tampil brilian di bawah mistar gawang Ratchaburi.