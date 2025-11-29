Pecah Rekor! Laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di SUGBK Catat Penonton Terbanyak di Super League 2025-2026

LAGA Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta memecahkan rekor penonton terbanyak sampai dengan pekan ke-14 Super League 2025-2026. Total, ada 56.150 penonton yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat 28 November 2025 malam WIB.

Dalam laga itu, skuad Macan Kemayoran meraih kemenangan 2-0 atas tim kebanggan warga Yogyakarta tersebut. Dua gol dicatatkan oleh Maxwell Souza (77') dan Allano Lima (90+5').

1. Pecah Rekor

Dari laman I.League, duel Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta catatkan penonton terbanyak. Lalu, di posisi kedua, ada laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), pada 16 Oktober 2025. Total, ada 33.432 penonton yang hadir dalam laga itu.

Kemudian, di posisi ketiga, ada laga Persebaya melawan Arema FC di Stadion GBT, pada 22 November 2025. Laga itu dihadiri 29.476 penonton.

Untuk di peringkat keempat, ada laga Persija melawan Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), pada 14 September 2025. Laga itu dihadiri 29.389 penonton.

Lanjut ke posisi kelima, ada laga Persija melawan Persita di JIS karena dihadiri 29.153 penonton. Untuk jumlah penonton keseluruhan laga Super League saat ini, mencapai 696.506 penonton!