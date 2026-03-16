Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Klasemen Liga Inggris 2025-2026 Kelar Manchester United vs Aston Villa dan Liverpool vs Tottenham Hotspur

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |08:44 WIB
Manchester United kukuh di posisi 3 klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026. (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

KLASEMEN Liga Inggris 2025-2026 kelar Manchester United vs Aston Villa dan Liverpool vs Tottenham Hotspur akan diulas Okezone. Manchester United menang meyakinkan 3-1 atas Aston Villa dalam laga lanjutan pekan ke-30 Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Old Trafford, Minggu 15 Maret 2026 malam WIB.

Saat itu, gol-gol Manchester Merah dicetak Casemiro pada menit 53, Matheus Cunha (71’) dan Benjamin Sesko (81’). Sementara itu, gol tunggal The Villans -julukan Aston Villa- dilesakkan Ross Barkley pada menit 64.

1. Liverpool Tertahan di Kandang Tottenham Hotspur

Liverpool vs Tottenham Hotspur

Liverpool gagal menang saat menjamu Tottenham Hotspur yang mulai mendekat ke zona degradasi. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 1-1.

Gol The Reds -julukan Liverpool- dicetak via tendangan bebas Dominik Szoboszlai pada menit 18. Sementara itu, gol penyama kedudukan dikemas Richarlison di ujung laga, tepatnya di menit 90.

2. Arsenal Belum Tertahan di Puncak Klasemen Liga Inggris 2025-2026

Arsenal untuk sementara memuncaki klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan koleksi 70 angka. Arsenal unggul sembilan angka atas Manchester City di posisi dua.

Akhir pekan lalu, The Gunners -julukan Arsenal- menang 2-0 atas Everton. Di saat bersamaan, Manchester City ditahan West Ham United 1-1.

Jika tampil konsisten hingga akhir musim, peluang Arsenal mengakhiri dahaga gelar juara Liga Inggris terbuka lebar. Terakhir kali Arsenal juara Liga Inggris pada 2004 atau 22 tahun lalu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement