Klasemen Liga Inggris 2025-2026 Kelar Manchester United vs Aston Villa dan Liverpool vs Tottenham Hotspur

Manchester United kukuh di posisi 3 klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026. (Foto: X/@ManUtd)

KLASEMEN Liga Inggris 2025-2026 kelar Manchester United vs Aston Villa dan Liverpool vs Tottenham Hotspur akan diulas Okezone. Manchester United menang meyakinkan 3-1 atas Aston Villa dalam laga lanjutan pekan ke-30 Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Old Trafford, Minggu 15 Maret 2026 malam WIB.

Saat itu, gol-gol Manchester Merah dicetak Casemiro pada menit 53, Matheus Cunha (71’) dan Benjamin Sesko (81’). Sementara itu, gol tunggal The Villans -julukan Aston Villa- dilesakkan Ross Barkley pada menit 64.

1. Liverpool Tertahan di Kandang Tottenham Hotspur

Liverpool gagal menang saat menjamu Tottenham Hotspur yang mulai mendekat ke zona degradasi. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 1-1.

Gol The Reds -julukan Liverpool- dicetak via tendangan bebas Dominik Szoboszlai pada menit 18. Sementara itu, gol penyama kedudukan dikemas Richarlison di ujung laga, tepatnya di menit 90.

2. Arsenal Belum Tertahan di Puncak Klasemen Liga Inggris 2025-2026

Arsenal untuk sementara memuncaki klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan koleksi 70 angka. Arsenal unggul sembilan angka atas Manchester City di posisi dua.

Akhir pekan lalu, The Gunners -julukan Arsenal- menang 2-0 atas Everton. Di saat bersamaan, Manchester City ditahan West Ham United 1-1.

Jika tampil konsisten hingga akhir musim, peluang Arsenal mengakhiri dahaga gelar juara Liga Inggris terbuka lebar. Terakhir kali Arsenal juara Liga Inggris pada 2004 atau 22 tahun lalu.