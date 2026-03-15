Arsenal vs Everton 2-0, Max Dowman Pecahkan Rekor Pencetak Gol Termuda di Liga Inggris!

LONDON – Laga Arsenal melawan Everton yang berkesudahan 2-0 menjadi hari spesial buat Max Dowman. Pasalnya, ia sukses memecahkan rekor sebagai pencetak gol termuda di Liga Inggris.

Duel Arsenal vs Everton itu merupakan matchday 30 Liga Inggris 2025-2026. Pertandingan digelar di Stadion Emirates, London, Inggris, Minggu (15/3/2026) dini hari WIB.

Kendati menang, Arsenal harus kesulitan sepanjang 80 menit. Mereka baru bisa mencetak gol di penghujung laga lewat Viktor Gyokeres (89’) dan Dowman (90+7’).

1. Pencetak Gol Termuda di Liga Inggris

Khusus gol kedua, Dowman sukses mengukir rekor sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Inggris. Ia melakukannya di usia 16 tahun 73 hari!

Dowman menggusur rekor yang sebelumnya dicatatkan James Vaughn. Eks Everton itu jadi pencetak gol termuda di Liga Inggris pada usia 16 tahun 270 hari saat membobol gawang Crystal Palace pada April 2005.

Tak hanya di liga, Dowman turut memecahkan catatan pencetak gol termuda buat Arsenal. Sebelumnya, rekor itu dipegang Cesc Fabregas yang mencetak gol ke gawang Wolverhampton Wanderers pada Desember 2003 pada usia 16 tahun 212 hari.