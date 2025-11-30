Pelatih PSIM Yogyakarta Akui Ketangguhan Persija Jakarta: Mereka Layak Menang!

PELATIH PSIM Yogyakarta, Jean Paul Van Gastel, mengakui ketangguhan Persija Jakarta. Dia menilai Persija layak meraih kemenangan di hari ulang tahunnya ke-97.

Meski kalah, Jean tetap bangga dengan anak asuhnya. Dia pun beri pujian dan apresiasi kepada para pemain PSIM Yogyakarta.

1. PSIM Yogyakarta Kalah

PSIM Yogyakarta kalah 0-2 saat bertandang ke markas Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 28 November 2025 malam WIB. Bagi tuan rumah, ini bukan sekadar laga pekan ke-14 Super League 2025-2026, karena menjadi laga spesial di hari ulang tahun mereka.

Usai laga, Van Gastel memberikan selamat kepada Persija Jakarta karena berhasil meraih hasil kemenangan di hari spesialnya. Juru taktik asal Belanda itu menilai kalau sebenarnya PSIM Yogyakarta tidak bermain buruk.

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat atas anniversary dan atas kemenangan tersebut. Saya pikir Persija pantas menang," kata Van Gastel dalam konferensi pers usai laga, Jumat 28 November 2025.

"Kami tidak bermain buruk. Saya rasa kami memulai dengan baik. Pada babak pertama kami kehilangan terlalu banyak bola, yang membuat kami tertekan," sambungnya.