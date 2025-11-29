Hasil Persis Solo vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Juku Eja Menang Dramatis 4-3

SOLO – Pertandingan penuh drama terjadi di Stadion Manahan, Solo, saat tuan rumah Persis Solo menelan kekalahan tipis 3-4 dari tamunya, PSM Makassar, dalam lanjutan kompetisi Super League 2025-2026, Sabtu (29/11/2025) malam WIB. Laga ini diwarnai aksi saling balas gol yang menegangkan hingga menit akhir.

Pertemuan kedua tim ini berlangsung di markas Persis Solo, Stadion Manahan. PSM Makassar berhak membawa pulang tiga poin penuh setelah Alex Ranque mencetak gol krusial di menit-menit akhir pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Di babak pertama, Skuad Laskar Sambernyawa -julukan Persis- berhasil unggul cepat melalui gol Xandro Schenk pada menit ke-9, membuat skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Persis berhasil menambah keunggulan setelah Gervane Kastaneer mencetak gol memanfaatkan umpan Irfan Jauhari pada menit ke-61.

Saat tim tuan rumah semakin percaya diri, PSM Makassar justru bangkit. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Yuran Fernandes pada menit ke-68, sebelum Savio Roberto menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-72.

Drama kembali berlanjut ketika Persis mencetak gol tambahan pada menit ke-79, yang kembali dicatatkan oleh Gervane Kastaneer memanfaatkan umpan Indie.

Persis Solo vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/psm_makassar)

Keunggulan Persis hanya bertahan dua menit. PSM berhasil mencetak gol ketiga lewat Daisuke Sato pada menit ke-81, membuat skor imbang 3-3. Puncaknya, Persis harus kebobolan di masa injury time setelah Alex Ranque mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-90.