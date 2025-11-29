Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persis Solo vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Juku Eja Menang Dramatis 4-3

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |21:37 WIB
Hasil Persis Solo vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Juku Eja Menang Dramatis 4-3
Suasana laga Persis Solo vs PSM Makassar di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

SOLO – Pertandingan penuh drama terjadi di Stadion Manahan, Solo, saat tuan rumah Persis Solo menelan kekalahan tipis 3-4 dari tamunya, PSM Makassar, dalam lanjutan kompetisi Super League 2025-2026, Sabtu (29/11/2025) malam WIB. Laga ini diwarnai aksi saling balas gol yang menegangkan hingga menit akhir.

Pertemuan kedua tim ini berlangsung di markas Persis Solo, Stadion Manahan. PSM Makassar berhak membawa pulang tiga poin penuh setelah Alex Ranque mencetak gol krusial di menit-menit akhir pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Di babak pertama, Skuad Laskar Sambernyawa -julukan Persis- berhasil unggul cepat melalui gol Xandro Schenk pada menit ke-9, membuat skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Persis berhasil menambah keunggulan setelah Gervane Kastaneer mencetak gol memanfaatkan umpan Irfan Jauhari pada menit ke-61.

Saat tim tuan rumah semakin percaya diri, PSM Makassar justru bangkit. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Yuran Fernandes pada menit ke-68, sebelum Savio Roberto menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-72.

Drama kembali berlanjut ketika Persis mencetak gol tambahan pada menit ke-79, yang kembali dicatatkan oleh Gervane Kastaneer memanfaatkan umpan Indie.

Persis Solo vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/psm_makassar)
Persis Solo vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/psm_makassar)

Keunggulan Persis hanya bertahan dua menit. PSM berhasil mencetak gol ketiga lewat Daisuke Sato pada menit ke-81, membuat skor imbang 3-3. Puncaknya, Persis harus kebobolan di masa injury time setelah Alex Ranque mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-90.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186736/malut_united_vs_arema_fc-OTkW_large.jpg
Gagal Kalahkan Arema FC, Pelatih Malut United Kecewa Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186724/dewa_united_vs_persita_tangerang-q7KB_large.jpg
Hasil Dewa United vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Gol Penalti Alex Martins Bawa Banten Warriors Menang 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186722/andrew_jung-8sTV_large.jpg
Move On dari Kekalahan Lion City Sailors, Persib Bandung Siap Terkam Madura United di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186700/malut_united_vs_arema_fc-d2hD_large.jpg
Hasil Malut United vs Arema FC di Super League 2025-2026: Sempat Unggul, Laskar Kie Raha Ditahan 1-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649381/nonton-formula-1-qatar-airways-grand-prix-2025-di-vision-wng.webp
Nonton Formula 1: Qatar Airways Grand Prix 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/para_pemain_timnas_futsal_indonesia_melakoni_pemus.jpg
Kapten Timnas Futsal Indonesia Beri Kabar Baik jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement