HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Resmi Pinjamkan Hehanussa Bersaudara ke Persik Kediri

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |20:09 WIB
Persib Bandung Resmi Pinjamkan Hehanussa Bersaudara ke Persik Kediri
Persib Bandung resmi melepas dua pemainnya yakni Rezaldi Hehanussa dan Al Hamra Hehanussa ke Persik Kediri (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Persib Bandung resmi melepas dua pemainnya yakni Rezaldi Hehanussa dan Al Hamra Hehanussa ke Persik Kediri. Keduanya dipinjamkan selama setengah musim hingga akhir Super League 2025-2026.

Baik Rezaldi mau pun Al Hamra memang jarang mendapat menit bermain di skuad Persib musim ini. Maung Bandung pun memilih meminjamkan keduanya ke klub lain agar tetap berkembang.

1. Punya Potensi

Persib Bandung memperkenalkan Al Hamra Hehanusa (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengakui, Al Hamra punya potensi yang baik. Akan sayang jika pemain kelahiran Jakarta itu hanya menghiasi bangku cadangan.

“Hamra adalah pemain dengan potensi yang sangat baik. Setiap hari di latihan, dia menunjukkan progres, sikap, dan kualitas yang menjanjikan,” ujar Adhitia, Jumat (16/1/2026).

“Karena itu, Persib ingin memastikan ia mendapatkan kesempatan bermain yang sepadan dengan kemampuannya,” tambahnya.

“Bersama Persik, kami berharap Hamra bisa mendapatkan pengalaman pertandingan yang akan memperkaya perkembangannya sebagai pemain,” tukas Adhit.

 

