Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Misi Pemain Timnas Indonesia Fajar Fathurrahman Bawa Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |00:05 WIB
Misi Pemain Timnas Indonesia Fajar Fathurrahman Bawa Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026
Fajar Fathurrahman ingin bantu Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

FAJAR Fathurrahman menjadi rekrutan anyar Persija Jakarta di putaran kedua Super League 2025-2026. Ia pun bertekad membawa skuad berjuluk Macan Kemayoran itu merebut gelar juara Super League 2025-2026.

Persija Jakarta mendatangkan Fajar Fathurrahman dengan status bebas transfer, karena yang bersangkutan kontraknya telah berakhir bersama Borneo FC pada 31 Desember 2025. Pemain muda 23 tahun itu diikat kontrak jangka panjang skuad Macan Kemayoran dengan durasi 3,5 musim. 

1. Siap Antar Persija Jakarta Super League 2025-2026

Fajar Fathur Rahman resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)

Fajar Fathurrahman mengaku senang bisa berseragam Persija Jakarta. Ia siap membalas kepercayaan yang diberikan dengan pencapaian nyata di atas lapangan. Lebih dari itu, ia bertekad menambah satu bintang untuk Macan Kemayoran. 

“Sangat senang dan excited bergabung bersama Persija. Yang pasti, saya akan bermain konsisten dan membantu tim menjadi lebih baik,” kata Fajar Fathurrahman.

“Saya ingin bermain sesuai dengan karakter saya, membantu tim, berjuang bersama, dan tidak akan pernah mengenal lelah. Insyaallah, saya sangat siap membantu tim dan Insya Allah tahun ini bisa meraih juara,” sambung pemain yang membantu Timnas Indonesia U-16 juara Piala AFF U-16 2018.

2. Fajar Fathurrahman Diharapkan Tingkatkan Performa Persija Jakarta

Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menjelaskan kehadiran Fajar Fathurrahman menjadi bagian dari langkah konkret klub dalam mengejar targetnya musim ini. Mohamad Prapanca berharap pemain kelahiran Manokwari itu bisa beradaptasi dengan baik dan membawa Macan Kemayoran berjaya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/49/3195802/persib_bandung_resmi_melepas_dua_pemainnya_yakni_rezaldi_hehanussa_dan_al_hamra_hehanussa_ke_persik_kediri-5oAu_large.jpg
Persib Bandung Resmi Pinjamkan Hehanussa Bersaudara ke Persik Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/49/3195772/persija_jakarta_menambah_kekuatan_dengan_mendatangkan_alaeddine_ajaraie_jelang_putaran_2_super_league_2025_2026-M8DH_large.jpg
Resmi, Persija Jakarta Datangkan Striker Asing Alaeddine Ajaraie Jelang Putaran 2 Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/49/3195570/duel_persib_bandung_vs_persija_jakarta_persibcoid-4Oc2_large.jpg
Bojan Hodak: Persija Jakarta dan Malut United Pesaing Persib Bandung Perebutkan Trofi Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/49/3195552/carlos_pena_bawa_persita_tangerang_tampil_oke_di_super_league_2025_2026_persitaofficial-p7y4_large.jpg
Persita Tangerang Targetkan Juara di Super League 2025-2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/16/51/1666749/jadwal-perempat-final-india-open-2026-jonatan-christie-antusias-tantang-christo-popov-kel.webp
Jadwal Perempat Final India Open 2026: Jonatan Christie Antusias Tantang Christo Popov
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/16/piala_asia_futsal_2026.jpg
Daftar Harga Tiket Piala Asia Futsal 2026, Ayo Dukung Langsung Perjuangan Timnas Futsal Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement