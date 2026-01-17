Misi Pemain Timnas Indonesia Fajar Fathurrahman Bawa Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026

FAJAR Fathurrahman menjadi rekrutan anyar Persija Jakarta di putaran kedua Super League 2025-2026. Ia pun bertekad membawa skuad berjuluk Macan Kemayoran itu merebut gelar juara Super League 2025-2026.

Persija Jakarta mendatangkan Fajar Fathurrahman dengan status bebas transfer, karena yang bersangkutan kontraknya telah berakhir bersama Borneo FC pada 31 Desember 2025. Pemain muda 23 tahun itu diikat kontrak jangka panjang skuad Macan Kemayoran dengan durasi 3,5 musim.

1. Siap Antar Persija Jakarta Super League 2025-2026

Fajar Fathurrahman mengaku senang bisa berseragam Persija Jakarta. Ia siap membalas kepercayaan yang diberikan dengan pencapaian nyata di atas lapangan. Lebih dari itu, ia bertekad menambah satu bintang untuk Macan Kemayoran.

“Sangat senang dan excited bergabung bersama Persija. Yang pasti, saya akan bermain konsisten dan membantu tim menjadi lebih baik,” kata Fajar Fathurrahman.

“Saya ingin bermain sesuai dengan karakter saya, membantu tim, berjuang bersama, dan tidak akan pernah mengenal lelah. Insyaallah, saya sangat siap membantu tim dan Insya Allah tahun ini bisa meraih juara,” sambung pemain yang membantu Timnas Indonesia U-16 juara Piala AFF U-16 2018.

2. Fajar Fathurrahman Diharapkan Tingkatkan Performa Persija Jakarta

Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menjelaskan kehadiran Fajar Fathurrahman menjadi bagian dari langkah konkret klub dalam mengejar targetnya musim ini. Mohamad Prapanca berharap pemain kelahiran Manokwari itu bisa beradaptasi dengan baik dan membawa Macan Kemayoran berjaya.