HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Dewa United vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Gol Penalti Alex Martins Bawa Banten Warriors Menang 1-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |18:07 WIB
Hasil Dewa United vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Gol Penalti Alex Martins Bawa Banten Warriors Menang 1-0
Suasana laga Dewa United vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)
SERANG Dewa United berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pertemuan derbi Banten ini dimenangkan oleh Dewa United berkat gol tunggal dari Alex Martins, dalam laga yang berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (29/11/2025) sore WIB.

Tim asuhan Jan Olde Riekerink itu berhak mendapatkan tambahan tiga poin dari laga tersebut. Mereka mampu mempertahankan keunggulan 1-0 atas Persita hingga peluit panjang dibunyikan.

Dalam laga tersebut, Dewa United dan Persita sebenarnya bermain cukup berimbang, yang terlihat dari statistik penguasaan bola 53 persen berbanding 47 persen.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dewa United dan Persita memulai pertandingan dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Kedua tim bermain hati-hati, berusaha untuk tidak kebobolan lebih dahulu sembari mencari celah serangan.

Dewa United akhirnya berhasil membuka keunggulan atas Persita pada menit ke-37. Kepastian itu didapatkan setelah Alex Martins dengan tenang mengeksekusi tendangan penalti. Tendangan tersebut tak mampu dihalau kiper Persita. Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu, Skuad Banten Warriors -julukan Dewa United- unggul 1-0.

Dewa United vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)
Dewa United vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)

Babak Kedua

Persita mencoba bangkit dan tampil lebih agresif pada babak kedua agar terhindar dari kekalahan. Namun, pertahanan tim tuan rumah yang digalang Cassio Fernando Scheid dan Nick Kuipers cukup sulit untuk ditembus oleh serangan Persita.

 

