Move On dari Kekalahan Lion City Sailors, Persib Bandung Siap Terkam Madura United di Super League 2025-2026

PAMEKASAN – Penyerang Persib Bandung, Andrew Jung, memastikan timnya telah melupakan kekalahan 2-3 dari Lion City Sailors dalam lanjutan AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026 di Stadion Bishan, Singapura, Rabu 26 November 2025 kemarin. Karena itu, Andrew Jung menyatakan Persib bertekad untuk segera bangkit saat menghadapi Madura United.

Laga melawan Madura United merupakan lanjutan dari kompetisi Super League 2025-2026. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Minggu, 30 November 2025.

Andrew Jung mengatakan Persib sudah mengalihkan fokus sepenuhnya untuk melawan Madura United. Tentunya, tim asuhan Bojan Hodak ini ingin meraih hasil maksimal dan kembali ke jalur kemenangan dalam laga tersebut.

1. Fokus ke Super League

Andrew Jung menegaskan pentingnya melupakan hasil di kompetisi Asia dan fokus pada liga domestik. Menurutnya, kemenangan harus kembali diraih demi menjaga posisi di klasemen.

Persib Bandung kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC persibcoid

"Kami harus mengubahnya, kami kalah di sana dan sekarang adalah pertandingan liga, kami harus bisa meraih kemenangan lagi," tegas Jung, dilansir dari laman resmi Persib, Sabtu (29/11/2025).

"Kami harus melupakan pertandingan (ACL Two) ini. Sekarang kami melawan Madura, dan kami harus fokus menghadapi Madura," lanjut pemain asal Swedia tersebut.