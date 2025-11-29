Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Move On dari Kekalahan Lion City Sailors, Persib Bandung Siap Terkam Madura United di Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |17:41 WIB
<i>Move On</i> dari Kekalahan Lion City Sailors, Persib Bandung Siap Terkam Madura United di Super League 2025-2026
Pemain Persib Bandung, Andrew Jung. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

PAMEKASAN – Penyerang Persib Bandung, Andrew Jung, memastikan timnya telah melupakan kekalahan 2-3 dari Lion City Sailors dalam lanjutan AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026 di Stadion Bishan, Singapura, Rabu 26 November 2025 kemarin. Karena itu, Andrew Jung menyatakan Persib bertekad untuk segera bangkit saat menghadapi Madura United.

Laga melawan Madura United merupakan lanjutan dari kompetisi Super League 2025-2026. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Minggu, 30 November 2025.

Andrew Jung mengatakan Persib sudah mengalihkan fokus sepenuhnya untuk melawan Madura United. Tentunya, tim asuhan Bojan Hodak ini ingin meraih hasil maksimal dan kembali ke jalur kemenangan dalam laga tersebut.

1. Fokus ke Super League

Andrew Jung menegaskan pentingnya melupakan hasil di kompetisi Asia dan fokus pada liga domestik. Menurutnya, kemenangan harus kembali diraih demi menjaga posisi di klasemen.

Persib Bandung kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC persibcoid
Persib Bandung kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC persibcoid

"Kami harus mengubahnya, kami kalah di sana dan sekarang adalah pertandingan liga, kami harus bisa meraih kemenangan lagi," tegas Jung, dilansir dari laman resmi Persib, Sabtu (29/11/2025).

"Kami harus melupakan pertandingan (ACL Two) ini. Sekarang kami melawan Madura, dan kami harus fokus menghadapi Madura," lanjut pemain asal Swedia tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186700/malut_united_vs_arema_fc-d2hD_large.jpg
Hasil Malut United vs Arema FC di Super League 2025-2026: Sempat Unggul, Laskar Kie Raha Ditahan 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186674/persija_jakarta_vs_psim_yogyakarta-ItTQ_large.jpg
Kiper PSIM Yogyakarta Merinding Lihat Atmosfer SUGBK di HUT Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186651/persija_jakarta-IEoC_large.jpg
Reaksi Berkelas Allano Lima Tampil Menggila hingga Bawa Persija Jakarta Menang 2-0 atas PSIM Yogyakarta di Hari Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186650/persija_jakarta-rIiP_large.jpg
Mauricio Souza Girang Bukan Main Bawa Persija Jakarta Menang di HUT Ke-97: Kami Kuat Sekali!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649381/nonton-formula-1-qatar-airways-grand-prix-2025-di-vision-wng.webp
Nonton Formula 1: Qatar Airways Grand Prix 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/bek_sassuolo_jay_idzes.jpg
Blunder Jay Idzes Jadi Sorotan Publik Italia usai Sassuolo Digilas Como
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement