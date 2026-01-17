Dibantu Top Skor Liga India, Alaeddine Ajaraie: Insya Allah Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026!

Alaeddine Ajaraie ingin antar Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. (Foto; Media Persija Jakarta)

PENYERANG asal Maroko, Alaeddine Ajaraie, resmi didatangkan Persija Jakarta untuk membantu memenuhi target juara musim ini. Alaeddine Ajaraie pun mempunyai target yang seirama dengan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Alaeddin Ajaraie resmi gabung Persija Jakarta dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025-2026. Pemain berusia 33 tahun itu dipinjam dari klub Liga India, NorthEast United.

1. Misi Tuntaskan Target Juara Super League 2025-2026

Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, berharap Alaeddin bisa menjadi tambahan kekuatan di lini serang Macan Kemayoran. Prapanca ingin Alaeddine Ajaraie mengantar Persija Jakarta juara Super League musim ini.

"Alaeddine didatangkan untuk membuat kami lebih kuat dan lebih tajam. Kami sangat serius melangkah ke putaran kedua Super League. Bukan hanya dengan sekadar narasi, tetapi dengan pembuktian melalui evaluasi komposisi tim," kata Mohamad Prapanca, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (17/1/2026).

"Kami berharap dapat mengakhiri musim dengan senyum bahagia, yaitu juara,” tambahnya tegas.

2. Top Skor Liga India 2024-2025

Alaeddine Ajaraie adalah penyerang berpengalaman di Liga India. Tercatat, ia merupakan top skor Liga India 2024-2025 dengan 23 gol. Ia unggul sembilan gol dari Sunnil Chhetri (Bengaluru) di posisi dua pencetak gol terbanyak.

Alaeddine Ajaraie juga sempat berkiprah di klub Maroko dan Qatar seperti AS FAR Rabat, Muaither FC, MAS Fes, serta RS Berkane sebelum merapat ke NorthEast United pada 2024. Modal positif ini membuat Alaeddine Ajaraie percaya diri tampil maksimal dan mempersembahkan gelar juara untuk Persija Jakarta.