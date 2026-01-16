Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi, Persija Jakarta Datangkan Striker Asing Alaeddine Ajaraie Jelang Putaran 2 Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |16:11 WIB
Resmi, Persija Jakarta Datangkan Striker Asing Alaeddine Ajaraie Jelang Putaran 2 Super League 2025-2026
Persija Jakarta menambah kekuatan dengan mendatangkan Alaeddine Ajaraie jelang putaran 2 Super League 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Persija Jakarta resmi mendatangkan Alaeddine Ajaraie jelang putaran 2 Super League 2025-2026. Bomber berpaspor Maroko itu dipinjam dari NorthEast United hingga akhir musim ini.

Alaeddine tampil cukup bagus di musim 2025-2026 bersama klub asal India tersebut. Ia membukukan 10 gol dan 5 assist dalam 9 pertandingan yang sudah dilakoni.

1. Asa Menjadi Juara

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca mengatakan, timnya bergerak di bursa transfer putaran kedua untuk menjaga asa untuk menjadi juara. Salah satu yang ingin diperkuat adalah lini depan agar lebih tajam.

"Alaeddine didatangkan untuk membuat kami lebih kuat dan lebih tajam. Kami sangat serius melangkah ke putaran kedua Super League," kata Prapanca dalam keteranganya, Jumat (16/1/2025).

"Bukan hanya dengan sekadar narasi, tetapi dengan pembuktian melalui evaluasi komposisi tim. Kami berharap dapat mengakhiri musim dengan senyum bahagia, yaitu juara,” tambahnya.

Persija saat ini menempati posisi 3 klasemen Super League 2025-2026 dengan 35 poin dari 17 laga. Mereka tertinggal 3 angka dari Persib Bandung yang menghuni puncak klasemen.

 

