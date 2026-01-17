Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cyrus Margono Gabung Persib Bandung Setelah Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Bantah ke Maung Bandung?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |07:49 WIB
Cyrus Margono Gabung Persib Bandung Setelah Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Bantah ke Maung Bandung?
Cyrus Margono disebut masuk radar Persib Bandung. (Foto: Instagram/@cmargono)




CYRUS Margono gabung Persib Bandung setelah kiper Timnas Indonesia Maarten Paes bantah ke Maung Bandung? Akun @PinkyGeesh mengeluarkan laporan bahwa Persib Bandung mulai mendekati kiper Indonesia yang sedang berstatus tanpa klub, Cyrus Margono.

“Cyrus Margono, mantan pemain KF Dukagjini dan Panathinaikos B asal Indonesia, dilaporkan menarik minat Persib Bandung setelah mendapat kabar FC Dallas tidak ingin menjual Maarten Paes musim ini,” tulis @PinkyGeesh.

Cyrus Margono dikabarkan masuk radar Persib Bandung. (Foto: X/@PinkyGeesh)
Cyrus Margono dikabarkan masuk radar Persib Bandung. (Foto: X/@PinkyGeesh)

“Ia kini berstatus sebagai pemain bebas setelah memutuskan mengakhiri kontrak dengan KF Dukagjini atas kesepakatan bersama,” sambung @PinkyGeesh.

1. Persib Bandung Butuh Kiper Berkualitas

Persib Bandung memiliki tiga penjaga gawang saat ini, yakni Teja Paku Alam, Adam Przybek dan Fitrah Maulana. Uniknya, status kiper utama disandang Teja Paku Alam, bukan Adam Przybek yang berstatus kiper asal Wales.

Teja Paku Alam sejatinya tampil luar biasa bersama Persib Bandung musim ini. Dari 22 pertandingan di semua kompetisi, kiper 177 sentimeter ini hanya kemasukan 15 kali dan mencatatkan 12 clean sheet.

Namun, riskan jika Persib Bandung terus mengandalkan Teja Paku Alam, terlebih ketika dihadapkan lawan-lawan yang memiliki badan tinggi besar di AFC Champions League 2 2025-2026. Persib Bandung membutuhkan kiper yang tak hanya berpostur tinggi, tapi juga dapat melakukan build up serangan dari belakang.

 

