BREAKING NEWS: Hubungan Bojan Hodak dan Wiliam Marcilio di Persib Bandung Resmi Berakhir!

PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak menyerahkan nasib Wiliam Marcilio kepada manajemen. Apalagi, pemain asal Brasil itu sudah tidak ikut latihan Persib Bandung di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Selasa 2 Desember 2025.

Asisten pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengaku tidak bisa membeberkan secara rinci mengenai permasalahan yang terjadi dengan Wiliam Marcilio, hingga sang pemain absen latihan.

Wiliam Marcilio absen dalam sesi latihan Persib Bandung terbaru. (Foto: Persib.co.id)

“Wiliam, dia tidak bersama kami di sesi latihan dan ini urusan dari manajemen. Pelatih kepala sudah selesai dengan ini, mungkin dari manajemen yang bisa (bicara),” kata Igor usai memimpin sesi latihan Persib Bandung.

“Saya tidak bicara dengan Wiliam dan mengucapkan selamat tinggal. Jadi hanya itu saja,” sambungnya.

Setelah Persib Bandung kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC pada Rabu 26 November 2025, Bojan Hodak mengatakan ada beberapa pemain yang tidak membela timnya lagi. Tak lama setelah itu, Bojan Hodak mengeluarkan Wiliam Marcilio dari skuad yang dipersiapkan melawan Madura United pada Minggu, 30 November 2025.

1. Teja Paku Alam dan Febri Hariyadi Juga Absen Latihan

Selain Wiliam Marcilio, beberapa pemain lainnya juga tidak terlihat ikut berlatih bersama Persib Bandung. Sebut saja Teja Paku Alam dan Febri Hariyadi.

“Febri semuanya baik-baik saja. Kalau Teja, karena dia terlalu banyak bermain jadi ini sebagai antisipasi. Kami tidak ingin mengambil risiko di sesi latihan. Tapi, dia akan kembali untuk latihan besok (hari ini),” kata Igor.