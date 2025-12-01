Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Alfeandra Dewangga Jadikan Debut Bareng Persib Bandung sebagai Kado untuk Istri Tercinta

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |23:23 WIB
Alfeandra Dewangga Jadikan Debut Bareng Persib Bandung sebagai Kado untuk Istri Tercinta
Alfeandra Dewangga akhirnya debut di Super League 2025-2026 bareng Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

ALFEANDRA Dewangga akhirnya debut di Super League 2025-2026 bareng Persib Bandung. Hal itu dijadikan kado untuk istri tercinta yang bernama Denia.

Maung Bandung menang 4-1 atas Madura United pada pekan ke-13 Super League 2025-2026. Laga itu di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Minggu 30 November 2025 malam WIB. 

1. Starter

Alfeandra Dewangga foto persib

Dewangga langsung tampil sebagai starter dan dipercaya bermain penuh selama 90 menit. Sebelumnya, pemain berusia 23 tahun itu sempat turun sebagai pengganti Uilliam Barros Pereira saat Persib mengalahkan Selangor FC 2-0 di AFC Champions League 2 2025-2026.

Pelatih Bojan Hodak menempatkan Dewangga di posisi bek kiri dan kesempatan tersebut dibayar dengan performa solid. Ia tidak hanya tampil disiplin dalam bertahan tetapi juga aktif membantu serangan sepanjang laga.

Dewa mengaku lega dan bersyukur akhirnya bisa menjalani debut resminya. Kepercayaan tampil penuh dan tiga poin yang diraih tim menambah lengkap momen tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
