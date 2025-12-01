Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thom Haye Persembahkan Gol Perdananya di Persib Bandung untuk Keluarga Tercinta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |22:22 WIB
Thom Haye Persembahkan Gol Perdananya di Persib Bandung untuk Keluarga Tercinta
Thom Haye amat girang usai membuka rekening golnya bagi Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

THOM Haye amat girang usai membuka rekening golnya bagi Persib Bandung di Super League 2025-2026. Ia mempersembahkan gol tersebut kepada keluarga tercinta.

Gol debut Haye tercipta pada laga Persib melawan Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Minggu 30 November 2025 malam WIB. Gelandang berusia 30 tahun itu menyempurnakan pesta kemenangan Maung Bandung dengan skor akhir 4-1. 

1. Akhirnya Terbuka

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)

Usai laga, Haye sangat senang karena keran golnya bersama Persib akhirnya terbuka. Menurutnya, gol pertama di musim debut bersama terasa spesial. 

“Ya, pertama-tama saya senang akhirnya saya keluar dari angka nol,” kata Haye dalam konferensi pers usai laga, dikutip Senin (1/12/2025).

“Saya sudah beberapa kali hampir mencetak gol, tapi akhirnya gol pertama itu datang juga, jadi saya sangat senang. Selalu terasa spesial bisa mencetak gol pertama untuk klub baru,” sambung gelandang Timnas Indonesia itu.

2. Tercinta

Lebih lanjut, Haye mempersembahkan golnya itu untuk istri dan keluarga tercinta yang berada jauh di Belanda. Ia mengungkapkan mereka selalu memberikan dukungan penuh kepadanya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/49/3187093/berikut_empat_klub_top_super_league_yang_kepincut_dengan_ivar_jenner-8hFa_large.jpg
4 Klub Top Super League yang Kepincut dengan Ivar Jenner, Nomor 1 Makin Beraroma Belanda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/49/3187040/wiliam_marcilio_masa_depannya_di_persib_bandung_dipertanyakan_wiliamm96-IGBO_large.jpg
Bojan Hodak Bawa-Bawa Wiliam Marcilio Setelah Persib Bandung Menang 4-1 atas Madura United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/49/3186954/madura_united_vs_persib_bandung-d9Nc_large.jpg
Komentar Bojan Hodak Usai Persib Bandung Tampil Menggila dan Sukses Hajar Madura United 4-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/49/3186950/wiliam_marcilio_mengucapkan_selamat_kepada_persib_bandung_yang_menang_4_1_atas_madura_united_wiliamm96-1XOb_large.jpg
Respons Wiliam Marcilio Setelah Persib Bandung Menang 4-1 atas Madura United di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/51/1650409/live-di-gtv-dukung-perjuangan-garuda-muda-pertahankan-emas-sea-games-2025-mfg.webp
Live di GTV, Dukung Perjuangan Garuda Muda Pertahankan Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/marco_bezzecchi_marc_marquez.jpg
Marco Bezzecchi Bongkar Rahasia Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement