Thom Haye Persembahkan Gol Perdananya di Persib Bandung untuk Keluarga Tercinta

Thom Haye amat girang usai membuka rekening golnya bagi Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@thomhaye)

THOM Haye amat girang usai membuka rekening golnya bagi Persib Bandung di Super League 2025-2026. Ia mempersembahkan gol tersebut kepada keluarga tercinta.

Gol debut Haye tercipta pada laga Persib melawan Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Minggu 30 November 2025 malam WIB. Gelandang berusia 30 tahun itu menyempurnakan pesta kemenangan Maung Bandung dengan skor akhir 4-1.

1. Akhirnya Terbuka

Usai laga, Haye sangat senang karena keran golnya bersama Persib akhirnya terbuka. Menurutnya, gol pertama di musim debut bersama terasa spesial.

“Ya, pertama-tama saya senang akhirnya saya keluar dari angka nol,” kata Haye dalam konferensi pers usai laga, dikutip Senin (1/12/2025).

“Saya sudah beberapa kali hampir mencetak gol, tapi akhirnya gol pertama itu datang juga, jadi saya sangat senang. Selalu terasa spesial bisa mencetak gol pertama untuk klub baru,” sambung gelandang Timnas Indonesia itu.

2. Tercinta

Lebih lanjut, Haye mempersembahkan golnya itu untuk istri dan keluarga tercinta yang berada jauh di Belanda. Ia mengungkapkan mereka selalu memberikan dukungan penuh kepadanya.