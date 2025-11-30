Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Thom Haye Cetak Gol, Maung Bandung Menang 4-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |21:00 WIB
Hasil Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Thom Haye Cetak Gol, Maung Bandung Menang 4-1
Persib Bandung menang 4-1 atas Madura United di Super League 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)
PAMEKASAN – Hasil Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (30/11/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 4-1 untuk Maung Bandung.

Empat gol Persib dicetak oleh Luciano Guaycochea (26’), Federico Barba (40’), Uilliam Barros (70’), dan Thom Haye (74’). Sedangkan, gol balasan Madura United dihasilkan penalti Joao Balotelli (69’).

Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)
Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tempo berjalan cukup lambat di babak pertama. Namun, Lulinha melepaskan tembakan pembuka di menit ketiga yang mampu ditangkap Teja Paku Alam. Hingga menit ke-20 tak ada peluang berbahaya lagi.

Meski minim peluang, Persib sukses mencetak gol di menit ke-26! Tendangan keras Guaycochea dari luar kotak penalti sukses menghujam gawang Miswar Saputra. Tim tamu memimpin 1-0.

Gol itu membuat Persib panas. Berguinho mengancam di menit ke-32 tapi sepakannya membentur tiang. Ramon Tanque mencoba peruntungan di menit ke-38 tapi upayanya diselamatkan Miswar.

Barba menggandakan keunggulan di menit ke-40. Menerima umpan tendangan penjuru Guaycochea, tandukannya sempat memantul di tanah sehingga Miswar mati kutu. Skor 2-0 menutup babak pertama.

Babak Kedua

Madura United berhasil memperkecil ketertinggalan dari Persib. Kepastian itu setelah Joao Pereira mencetak gol lewat penalti pada menit ke-69.

 

