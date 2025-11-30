Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Borneo FC vs Bali United di Super League 2025-2026: Kalah 0-1, Catatan Sempurna Pesut Etam Terhenti!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |17:32 WIB
Hasil Borneo FC vs Bali United di Super League 2025-2026: Kalah 0-1, Catatan Sempurna Pesut Etam Terhenti!
Bali United menang 1-0 atas Borneo FC sekaligus memutus rekor sempurna tuan rumah (Foto: Instagram/@borneofc.id)
A
A
A

SAMARINDA – Hasil Borneo FC vs Bali United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (30/11/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Serdadu Tridatu.

Gol tunggal kemenangan Bali United dicetak Kadek Agung (54’). Hasil ini sekaligus menghentikan catatan sempurna Pesut Etam yang menang dalam 12 laga beruntun di Super League 2025-2026.

Borneo FC vs Bali United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Borneo FC vs Bali United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Tampil di hadapan publiknya, Borneo FC bermain agresif sejak menit awal. Namun tim polesan Fabio Lefundes itu terlihat masih kesulitan menembus solidnya pertahanan yang dimiliki Bali United. 

Sementara Serdadu Tridatu praktis mengandalkan serangan balik cepat. Namun mereka juga kesulitan karena Borneo FC cukup mendominasi permainan. 

Di menit ke-33, Borneo FC mendapat peluang lewat tendangan voli Juan Villa namun masih bisa ditangkap Mike Hauptmeijer. Hingga laga memasuki menit ke-40, belum ada gol yang tercipta. 

Kendati cukup mendominasi permainan, skuad Pesut Etam masih belum bisa menjebol gawang Bali United. Pada akhirnya, kedua kesebelasan bermain imbang dengan skor kacamata di babak turun minum.  

Usai turun minum, Borneo FC nyaris membuka keran golnya di menit ke-52 lewat peluang emas Douglas Coutinho. Bali United justru berhasil membuka keran golnya lebih dulu pada menit ke-54 lewat tandukan Kadek Agung. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/49/3186864/simak_link_live_streaming_madura_united_vs_persib_bandung_di_super_league_2025_2026_di_dalam_artikel_ini-zd4n_large.jpg
Link Live Streaming Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/49/3186845/link_live_streaming_borneo_fc_vs_bali_united_di_super_league_2025_2026_sore_ini-pjso_large.jpg
Link Live Streaming Borneo FC vs Bali United di Super League 2025-2026 Sore Ini: Tren Positif Pesut Etam Terhenti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/49/3186830/bojan_hodak_siap_memberikan_hasil_terbaik_untuk_persib_bandung_saat_bersua_madura_united_persibcoid-Ns4o_large.jpg
Tanpa Wiliam Marcilio di Laga Madura United vs Persib Bandung, Bojan Hodak: Siap Raih Hasil Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/49/3186815/wiliam_marcilio_dicoret_dari_skuad_persib_bandung_jelang_lawan_madura_united_wiliamm96-foMj_large.jpg
Respons Wiliam Marcilio Usai Dikeluarkan Bojan Hodak dari Skuad Persib Bandung Jelang Lawan Madura United
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1649927/athletics-challenge-seri-2-2025-ajang-regenerasi-atletik-indonesia-di-kudus-aba.webp
Athletics Challenge Seri 2 2025, Ajang Regenerasi Atletik Indonesia di Kudus
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/11/13/giovanni_van_bronckhorst.jpg
Giovanni van Bronckhorst Makin Dekat Timnas Indonesia, Liverpool Langsung Cari Pengganti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement