Hasil Borneo FC vs Bali United di Super League 2025-2026: Kalah 0-1, Catatan Sempurna Pesut Etam Terhenti!

SAMARINDA – Hasil Borneo FC vs Bali United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (30/11/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Serdadu Tridatu.

Gol tunggal kemenangan Bali United dicetak Kadek Agung (54’). Hasil ini sekaligus menghentikan catatan sempurna Pesut Etam yang menang dalam 12 laga beruntun di Super League 2025-2026.

Borneo FC vs Bali United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Tampil di hadapan publiknya, Borneo FC bermain agresif sejak menit awal. Namun tim polesan Fabio Lefundes itu terlihat masih kesulitan menembus solidnya pertahanan yang dimiliki Bali United.

Sementara Serdadu Tridatu praktis mengandalkan serangan balik cepat. Namun mereka juga kesulitan karena Borneo FC cukup mendominasi permainan.

Di menit ke-33, Borneo FC mendapat peluang lewat tendangan voli Juan Villa namun masih bisa ditangkap Mike Hauptmeijer. Hingga laga memasuki menit ke-40, belum ada gol yang tercipta.

Kendati cukup mendominasi permainan, skuad Pesut Etam masih belum bisa menjebol gawang Bali United. Pada akhirnya, kedua kesebelasan bermain imbang dengan skor kacamata di babak turun minum.

Usai turun minum, Borneo FC nyaris membuka keran golnya di menit ke-52 lewat peluang emas Douglas Coutinho. Bali United justru berhasil membuka keran golnya lebih dulu pada menit ke-54 lewat tandukan Kadek Agung.