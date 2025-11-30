Link Live Streaming Borneo FC vs Bali United di Super League 2025-2026 Sore Ini: Tren Positif Pesut Etam Terhenti?

Borneo FC siap melanjutkan tren kemenangan saat melawan Bali United di Super League 2025-2026 sore ini. (Foto: Laman resmi Borneo FC)

LINK live streaming Borneo FC vs Bali United di lanjutan pekan ke-14 Super League 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menyatakan timnya dalam kondisi siap untuk menghadapi Borneo FC.

Pelatih asal Belanda ini juga sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghancurkan tren kemenangan tim berjuluk Pesut Etam tersebut. Bali United akan bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11/2025) pukul 15.30 WIB. Boleh dibilang, ini menjadi laga yang berat bagi skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United.

Borneo FC selalu menang di 11 laga awal Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@borneofc.id)

1. Tren Negatif Bali United

Bali United belum meraih kemenangan di empat laga terakhir. Dalam periode tersebut, Bali United hanya mendapatkan dua imbang dan dua kalah. Kemenangan terakhir disabet pada 19 Oktober 2025 saat menang 2-1 di markas Persijap Jepara,

Ditambah lagi, Borneo FC tampil sangat kuat. Pesut Etam belum merasakan imbang ataupun kekalahan dari 11 pertandingan yang telah dimainkan.

Namun, Jansen telah menyiapkan skuadnya dengan baik. Juru taktik asal Belanda itu juga telah menginstruksikan anak asuhnya untuk tidak gentar melawan Borneo FC yang sedang moncer.

“Kami telah mempersiapkan laga ini dengan baik seperti persiapan laga sebelumnya. dan siap bermain untuk laga ini,” kata Jansen, Okezone mengutip dari laman I.League, Minggu (30/11/2025).