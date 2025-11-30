Rasakan Main di SUGBK, Mauricio Souza Harap Persija Jakarta Stop Jadi Musafir

Mauricio Souza berharap Persija Jakarta bisa terus bermain di Jakarta (Foto: Instagram/@persija)

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, senang bisa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Ia pun berharap anak asuhnya berhenti menjadi musafir di Super League 2025-2026.

Persija memang belum bisa menggunakan Jakarta International Stadium (Stadion JIS) karena masih perawatan. Akan tetapi, mereka kembali ke Jakarta dan mengalahkan PSIM Yogyakarta 2-0 pada laga di SUGBK, Jumat 28 November 2025 malam WIB.

1. The Jakmania

Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

Souza senang timnya mendapatkan dukungan sangat luar biasa saat bermain di Jakarta. Ia menilai itu sangat penting dalam membakar semangat para pemain dalam usaha meraih hasil maksimal.

"Kami tentu senang untuk terus main di Jakarta karena suporter menjadi pembeda dalam pertandingan kami," kata Souza, dikutip Minggu (30/11/2025).

"Saya tidak ragu kalau penonton sebanyak itu para pemain akan persembahkan semua dengan kerja keras demi membahagiakan The Jakmania," tambah pria asal Brasil itu.