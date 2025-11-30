Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Maung Bandung Memimpin 2-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |19:48 WIB
Hasil Babak Pertama Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Maung Bandung Memimpin 2-0!
Persib Bandung memimpin 2-0 atas Madura United di babak pertama (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

PAMEKASAN – Hasil babak pertama Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (30/11/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Pangeran Biru.

Dua gol Persib dicetak oleh Luciano Guaycochea (26’) dan Federico Barba (40’). Mereka memimpin dengan nyaman.

madura united vs persib bandung foto persib

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tempo berjalan cukup lambat di babak pertama. Namun, Lulinha melepaskan tembakan pembuka di menit ketiga yang mampu ditangkap Teja Paku Alam. Hingga menit ke-20 tak ada peluang berbahaya lagi.

Meski minim peluang, Persib sukses mencetak gol di menit ke-26! Tendangan keras Guaycochea dari luar kotak penalti sukses menghujam gawang Miswar Saputra. Tim tamu memimpin 1-0.

Gol itu membuat Persib panas. Berguinho mengancam di menit ke-32 tapi sepakannya membentur tiang. Ramon Tanque mencoba peruntungan di menit ke-38 tapi upayanya diselamatkan Miswar.

Barba menggandakan keunggulan di menit ke-40. Menerima umpan tendangan penjuru, tandukannya sempat memantul di tanah sehingga Miswar mati kutu. Skor 2-0 menutup babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
