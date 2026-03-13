Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thom Haye Pulang ke Belanda Jelang Borneo FC vs Persib Bandung, Kenapa?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |16:15 WIB
Thom Haye Pulang ke Belanda Jelang Borneo FC vs Persib Bandung, Kenapa?
Pemain Persib Bandung, Thom Haye. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung tengah bersiap melakoni laga tunda pekan ke-21 Super League 2025-2026 menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu 15 Maret 2026. Namun, dalam lawatan krusial ini, Maung Bandung dipastikan tampil tanpa jenderal lapangan tengah mereka, Thom Haye.

Pemain berjuluk El Profesor tersebut bahkan sudah tidak terlihat dalam sesi latihan tim dan diketahui telah bertolak ke Belanda. Lantas apa yang membuat Haye tak membela Persib dan justru pulang kampung ke Belanda?

Ya, kepergian gelandang bernomor punggung 33 ini sempat memicu tanda tanya di kalangan bobotoh. Mengingat peran vitalnya di lini tengah, absennya Haye tentu menjadi kehilangan besar bagi skema pelatih Persib, Bojan Hodak.

Terlebih laga melawan Borneo FC begitu krusial dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Sebagai informasi, Persib saat ini duduk di peringkat pertama dengan 57 poin, sementara Borneo FC di posisi kedua dengan 53 angka, yang berarti ada jarak empat poin di antara kedua klub.

1. Alasan Thom Haye Absen

Ternyata, aasan utama absennya Thom Haye pada laga kontra Borneo FC adalah sanksi larangan bertanding akibat akumulasi kartu kuning. Bojan Hodak menjelaskan situasi ini dimanfaatkan untuk memberikan waktu istirahat lebih bagi sang gelandang hingga jeda internasional berakhir.

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)
Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)

Selain karena faktor teknis di lapangan, kepulangan Haye ke Belanda didasari oleh alasan kemanusiaan yang sangat personal. Diketahui Haye ingin bertemu keluarganya, termasuk putranya yang baru saja lahir bernama August Haye pada awal Maret 2026 kemarin.

“Dia (Haye) baru dikaruniai seorang bayi laki-laki. Jadi tidak masalah baginya, karena dia juga masih bisa tetap melakukan latihan individu an akan kembali dengan pemain yang lain setelah jeda," ungkap Bojan Hodak, dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (13/3/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/49/3206455/bhayangkara_fc_menang_dramatis_2_1_atas_arema_fc_ileague-8zPU_large.jpg
Paul Munster Bongkar Kunci Sukses Bhayangkara FC Menang Comeback 2-1 atas Arema FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/49/3206559/allano_lima-WqvE_large.jpg
Bintang Persija Jakarta Allano Lima Jadi Raja Kartu Kuning di Super League 2025-2026, Begini Reaksi Bambang Pamungkas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/49/3206543/persis_solo-UgF4_large.jpg
Link Live Streaming Persis Solo vs Bali United di Super League 2025-2026, Laskar Sambernyawa Amankan Poin Penuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/49/3206532/persebaya_surabaya-Mmo9_large.jpg
Habis Dibantai Borneo FC, Persebaya Surabaya Usung Misi Bangkit Hadapi Persita Tangerang
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/12/11/1686077/iran-mundur-dari-piala-dunia-2026-ada-peluang-timnas-indonesia-lolos-ke-putaran-final-gwn.webp
Iran Mundur dari Piala Dunia 2026, Ada Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Putaran Final?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/04/pelatih_arsenal_mikel_arteta.jpg
Arsenal Bidik Titisan Gareth Bale, Satu Pemain Siap-Siap Jadi Tumbal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement