Thom Haye Pulang ke Belanda Jelang Borneo FC vs Persib Bandung, Kenapa?

BANDUNG – Persib Bandung tengah bersiap melakoni laga tunda pekan ke-21 Super League 2025-2026 menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu 15 Maret 2026. Namun, dalam lawatan krusial ini, Maung Bandung dipastikan tampil tanpa jenderal lapangan tengah mereka, Thom Haye.

Pemain berjuluk El Profesor tersebut bahkan sudah tidak terlihat dalam sesi latihan tim dan diketahui telah bertolak ke Belanda. Lantas apa yang membuat Haye tak membela Persib dan justru pulang kampung ke Belanda?

Ya, kepergian gelandang bernomor punggung 33 ini sempat memicu tanda tanya di kalangan bobotoh. Mengingat peran vitalnya di lini tengah, absennya Haye tentu menjadi kehilangan besar bagi skema pelatih Persib, Bojan Hodak.

Terlebih laga melawan Borneo FC begitu krusial dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Sebagai informasi, Persib saat ini duduk di peringkat pertama dengan 57 poin, sementara Borneo FC di posisi kedua dengan 53 angka, yang berarti ada jarak empat poin di antara kedua klub.

1. Alasan Thom Haye Absen

Ternyata, aasan utama absennya Thom Haye pada laga kontra Borneo FC adalah sanksi larangan bertanding akibat akumulasi kartu kuning. Bojan Hodak menjelaskan situasi ini dimanfaatkan untuk memberikan waktu istirahat lebih bagi sang gelandang hingga jeda internasional berakhir.

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)

Selain karena faktor teknis di lapangan, kepulangan Haye ke Belanda didasari oleh alasan kemanusiaan yang sangat personal. Diketahui Haye ingin bertemu keluarganya, termasuk putranya yang baru saja lahir bernama August Haye pada awal Maret 2026 kemarin.

“Dia (Haye) baru dikaruniai seorang bayi laki-laki. Jadi tidak masalah baginya, karena dia juga masih bisa tetap melakukan latihan individu an akan kembali dengan pemain yang lain setelah jeda," ungkap Bojan Hodak, dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (13/3/2026).