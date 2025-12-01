Respons Wiliam Marcilio Setelah Persib Bandung Menang 4-1 atas Madura United di Super League 2025-2026

Wiliam Marcilio (tengah) mengucapkan selamat kepada Persib Bandung yang menang 4-1 atas Madura United. (Foto: Instagram/@wiliamm96)

RESPONS Wiliam Marcilio setelah Persib Bandung menang 4-1 atas Madura United di lanjutan pekan ke-14 Super League 2025-2026 akan diulas Okezone. Kelar pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamelingan, Pamekasan itu, winger asal Brasil ini mengunggah ulang hasil akhir laga Madura United vs Persib Bandung yang di-posting akun Instagram, @persib.

“Ayooooo Sib,” tulis Wiliam Marcilio dalam caption unggahan ulang yang dibuatnya.

Wiliam Marcilio memberi respons setelah Persib Bandung menang 4-1 atas Madura United. (Foto: Instagram/@wiliamm96)

1. Redam Rumor

Unggahan di atas sedikit meredakan ketegangan yang melibatkan Wiliam Marcilio dengan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Pada Sabtu, 29 November 2025, Bojan Hodak mengeluarkan Wiliam Marcilio dari skuad Persib Bandung yang dipersiapkan menghadapi Madura United.

Bojan Hodak memilih mengeluarkan Wiliam Marcilio karena kecewa dengan performa pemain berusia 29 tahun tersebut. “Wiliam saya kirim pulang ke Bandung, karena saya tidak senang dengan performanya,” kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari Simamaung.

2. Kode Bojan Hodak

Sebelumnya saat Persib Bandung kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC di matchday kelima Grup G AFC Champions League 2025-2026 pada Rabu 26 November 2025 malam WIB, Bojan Hodak mengatakan ada beberapa pemain yang tidak akan membela Persib Bandung lagi.

"Saya tidak senang dengan performa pemain yang masuk di babak kedua. Beberapa dari kehilangan diri mereka sendiri. Apakah ini yang terbaik? Beberapa dari mereka tidak akan bermain untuk klub ini lagi. Beberapa dari mereka tidak berada di level ini, ACL Two,” kata Bojan Hodak.