HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mauricio Souza Pilih Persija Jakarta Main di SUGBK atau JIS?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |02:05 WIB
Mauricio Souza Pilih Persija Jakarta Main di SUGBK atau JIS?
SUGBK jadi venue laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Persija.id)
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, membandingkan kualitas dua stadion megah di Jakarta yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Jakarta International Stadium (JIS). Menurutnya, SUGBK unggul dalam kualitas rumput. 

1. Persija Jakarta Pertama Kali Main di SUGBK Musim Ini

Persija Jakarta baru saja memainkan laga kandang melawan PSIM Yogyakarta dalam lanjutan Super League 2025-2026 di SUGBK pada Jumat 28 November 2025 malam WIB. Pada laga yang berlangsung tepat di HUT ke-97, tim berjuluk Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menang 2-0. 

Persija Jakarta menang 2-0 atas PSIM Yogyakarta di SUGBK. (Foto: Instagram/@psimjogja_official)
Persija Jakarta menang 2-0 atas PSIM Yogyakarta di SUGBK. (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

Tim Ibu Kota memainkan laga kandangnya di SUGBK bukan tanpa sebab. Kandang Persija Jakarta, JIS, sedang tidak bisa digunakan karena dalam masa perawatan setelah menjadi venue konser beberapa waktu lalu. 

Momen ini menjadi kesempatan perdana Mauricio Souza memimpin Persija Jakarta di SUGBK. Ketika disuruh membandingkan, juru taktik asal Brasil itu mengakui kedua stadion sama indahnya. 

Mauricio Souza menilai SUGBK memiliki keunggulan dari segi rumput. Tapi, untuk atmosfer, dia mengagumi JIS karena jarak lapangan dengan tribun penonton cukup dekat. 

"Dua stadion itu luar biasa, cantik sekali. Di GBK lapangan lebih baik dari JIS," kata Mauricio Souza kelar laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta.

"Kalau atmosfer lebih bagus JIS karena penonton lebih dekat,” sambungnya. 

 

Halaman:
1 2
      
