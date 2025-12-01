Bojan Hodak Bawa-Bawa Wiliam Marcilio Setelah Persib Bandung Menang 4-1 atas Madura United

BOJAN Hodak membawa nama Wiliam Marcilio setelah Persib Bandung menang 4-1 di markas Madura United dalam lanjutan pekan ke-14 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Minggu 30 November 2025 malam WIB. Ia mengatakan beberapa pemain baru Persib Bandung seperti Wiliam Marcilio dan Alfeandra Dewangga masih membutuhkan waktu untuk adaptasi.

“Ketika ada pemain baru masuk, mereka membutuhkan waktu untuk adaptasi. Ada yang butuh beberapa pekan, ada yang butuh beberapa bulan,” kata Bojan Hodak kelar laga Persib Bandung vs Madura United, Okezone mengutip dari Simamaung, Senin (1/12/2025).

Dalam pandangan Bojan Hodak, Alfeandra Dewangga dan Wiliam Marcilio sempat tak layak untuk membela Persib Bandung. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mendapat kesempatan untuk bermain.

“Hal yang sama dialami Wiliam. Dari latihan, dia (Dewangga) belum layak untuk dimainkan. Lalu dia berubah, dia mulai lebih serius di latihan, dan dia adalah pemain bagus. Dia hanya perlu lebih mengerti,” lanjut Bojan Hodak.

Semalam, Alfeandra Dewangga akhirnya menjalani debut bersama Persib Bandung di Super League 2025-2026. Mentas sebagai fullback kiri selama 90 menit, Alfeandra Dewangga bermain apik dan membantu Maung Bandung menang 4-1 atas Madura United.

1. Masa Depan Wiliam Marcilio Jadi Pertanyaan

Sabtu, 29 November 2025, Bojan Hodak memutuskan mencoret Wiliam Marcilio dari skuad Persib Bandung yang dipersiapkan menghadapi Madura United. Ia dipulangkan ke Bandung karena Bojan Hodak kecewa dengan performa pesepakbola 29 tahun tersebut.