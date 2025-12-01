Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Bawa-Bawa Wiliam Marcilio Setelah Persib Bandung Menang 4-1 atas Madura United

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |14:02 WIB
Bojan Hodak Bawa-Bawa Wiliam Marcilio Setelah Persib Bandung Menang 4-1 atas Madura United
Wiliam Marcilio masa depannya di Persib Bandung dipertanyakan. (Foto: instagram/@wiliamm96)
A
A
A

BOJAN Hodak membawa nama Wiliam Marcilio setelah Persib Bandung menang 4-1 di markas Madura United dalam lanjutan pekan ke-14 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Minggu 30 November 2025 malam WIB. Ia mengatakan beberapa pemain baru Persib Bandung seperti Wiliam Marcilio dan Alfeandra Dewangga masih membutuhkan waktu untuk adaptasi.

“Ketika ada pemain baru masuk, mereka membutuhkan waktu untuk adaptasi. Ada yang butuh beberapa pekan, ada yang butuh beberapa bulan,” kata Bojan Hodak kelar laga Persib Bandung vs Madura United, Okezone mengutip dari Simamaung, Senin (1/12/2025).

Wiliam Marcilio

Dalam pandangan Bojan Hodak, Alfeandra Dewangga dan Wiliam Marcilio sempat tak layak untuk membela Persib Bandung. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mendapat kesempatan untuk bermain.

“Hal yang sama dialami Wiliam. Dari latihan, dia (Dewangga) belum layak untuk dimainkan. Lalu dia berubah, dia mulai lebih serius di latihan, dan dia adalah pemain bagus. Dia hanya perlu lebih mengerti,” lanjut Bojan Hodak.

Semalam, Alfeandra Dewangga akhirnya menjalani debut bersama Persib Bandung di Super League 2025-2026. Mentas sebagai fullback kiri selama 90 menit, Alfeandra Dewangga bermain apik dan membantu Maung Bandung menang 4-1 atas Madura United.

1. Masa Depan Wiliam Marcilio Jadi Pertanyaan

Sabtu, 29 November 2025, Bojan Hodak memutuskan mencoret Wiliam Marcilio dari skuad Persib Bandung yang dipersiapkan menghadapi Madura United. Ia dipulangkan ke Bandung karena Bojan Hodak kecewa dengan performa pesepakbola 29 tahun tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/49/3186954/madura_united_vs_persib_bandung-d9Nc_large.jpg
Komentar Bojan Hodak Usai Persib Bandung Tampil Menggila dan Sukses Hajar Madura United 4-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/49/3186950/wiliam_marcilio_mengucapkan_selamat_kepada_persib_bandung_yang_menang_4_1_atas_madura_united_wiliamm96-1XOb_large.jpg
Respons Wiliam Marcilio Setelah Persib Bandung Menang 4-1 atas Madura United di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/49/3186810/sugbk_jadi_venue_laga_persija_jakarta_vs_psim_yogyakarta_persijaid-MQeZ_large.jpg
Mauricio Souza Pilih Persija Jakarta Main di SUGBK atau JIS?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/49/3186779/mauricio_souza_memilih_beristirahat_ketika_persija_jakarta_diliburkan_persijaid-bNLS_large.jpg
Efek Libur SEA Games 2025, Mauricio Souza Enggan Bertemu Pemain Persija Jakarta
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/51/1650317/daftar-terbaru-skuad-bulu-tangkis-indonesia-di-sea-games-2025-gregoria-dan-sabarreza-masuk-tim-mwv.webp
Daftar Terbaru Skuad Bulu Tangkis Indonesia di SEA Games 2025: Gregoria dan Sabar/Reza Masuk Tim
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/gelandang_persib_bandung_luciano_guaycochea_kiri.jpg
Bojan Hodak Ungkap Satu Masalah Serius usai Persib Bantai Madura United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement