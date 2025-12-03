Hasil Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2025-2026: Menang 3-1, Blaugrana Makin Tinggalkan Real Madrid!

HASIL Barcelona vs Atletico Madrid di lanjutan pekan ke-15 Liga Spanyol 2025-2026 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di Estadio Camp Nou pada Rabu (3/12/2025) dini hari WIB, Barcelona menang 3-1!

Gol-gol kemenangan Barcelona dicetak Raphinha pada menit 26, Dani Olmo (65’) dan Ferran Torres (90+6'). Sementara itu, gol tunggal Los Colchoneros -julukan Atletico Madrid- dilesakkan Alex Baena di menit 20.

Berkat kemenangan ini, Barcelona semakin kukuh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026 dengan 37 angka. Skuad asuhan Hansi Flick ini unggul empat angka dari Real Madrid di posisi dua.

Namun, dengan catatan, Real Madrid baru 14 kali main. Rencananya pada Kamis 4 Desember 2025 pukul 01.00 WIB, Real Madrid akan tandang ke markas Athletic Bilbao.

Jalannya Pertandingan

Lamine Yamal saat dikawal pemain Atletico Madrid. (Foto: X/FCBarcelona)

Pelatih Barcelona Hansi Flick memainkan formasi 4-2-3-1 dalam laga kali ini dengan menempatkan Robert Lewandowski di posisi ujung tombak. Di saat bersamaan, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone juga menerapkan pola yang sama.

Secara statistik, Barcelona dominan atas Atletico Madrid. Penguasaan bola Barcelona mencapai 61 persen, berbanding 39 persen milik Atletico Madrid.