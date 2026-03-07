Rebut Kemenangan Penting atas Celta Vigo, Alvaro Arbeloa Senang Real Madrid Terus Pepet Barcelona

MADRID – Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa senang bukan main Los Blancos –julukan Madrid– berhasil mengamankan poin penuh secara dramatis saat menjamu Celta Vigo di pekan ke-27 Liga Spanyol 2025-2026, Sabtu (7/3/2026) dini hari WIB. Gol larut Fede Valverde di masa injury time tidak hanya memastikan kemenangan, tetapi juga menjaga napas Los Blancos dalam perburuan gelar juara dengan memangkas jarak menjadi hanya satu poin dari puncak klasemen yang dikuasai Barcelona.

Kemenangan di kandang Celta Vigo itu juga terasa sangat emosional bagi Arbeloa, mengingat Madrid tampil dengan kondisi skuad yang pincang akibat badai cedera. Baginya, hasil ini adalah kado terbaik untuk merayakan 124 tahun sejarah klub.

"Tidak ada cara yang lebih baik untuk merayakan sejarah klub terbaik di dunia selain dengan cara ini: berjuang melawan segalanya dan semua orang," ujar Arbeloa kepada RMTV, yang dilansir dari Football Espana, Sabtu (7/3/2026).

1. Mentalitas Real Madrid

Bagi Arbeloa, kemenangan tipis ini lebih dari sekadar tiga poin. Ia melihat adanya karakter dan keberanian yang muncul dari para pemainnya di tengah tekanan besar.

Sang pelatih berharap determinasi yang ditunjukkan hingga menit akhir pertandingan dapat menjadi titik balik performa tim di sisa musim yang masih menyisakan 33 poin untuk diperebutkan.

Alvaro Arbeloa. (Foto: Instagram/realmadrid)

"Ini adalah Real Madrid: bertarung hingga akhir, berjuang, dan menunjukkan karakter. Saya harap ini adalah titik balik dan dari sini semuanya akan berjalan jauh lebih baik," tambahnya.

Arbeloa juga memuji dukungan para fans yang tetap setia mendorong tim meski dalam situasi sulit. Baginya, suasana tersebut sangat krusial dalam mengubah pendekatan mental tim menjelang laga krusial melawan Manchester City di Liga Champions tengah pekan depan.