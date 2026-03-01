Jadwal dan Link Live Streaming Real Madrid vs Getafe di Liga Spanyol 2025-2026, Klik di Sini!

LANJUTAN LaLiga atau Liga Spanyol 2025-2026 pekan ke-26 akan menghadirkan laga Real Madrid vs Getafe pada Selasa, 3 Maret 2026 pukul 02.55 WIB. Pertandingan ini disiarkan langsung di channel beIN Sports 1 dan bisa ditonton streaming VISION+ dengan klik di sini.

Persaingan di papan atas semakin memanas setelah sang rival, FC Barcelona, meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Villarreal CF. Hasil tersebut membuat Barcelona kini mengoleksi 64 poin dan unggul empat angka dari Real Madrid yang berada tepat di bawahnya.

Lamine Yamal cetak hattrick di laga Barcelona vs Villarreal (Foto: La Liga)

Situasi ini membuat Los Blancos wajib meraih kemenangan demi memangkas jarak dan terus menempel puncak klasemen. Sementara itu, Getafe datang dengan situasi berbeda. Saat ini, tim tamu berada di posisi ke-13 klasemen sementara dan masih berupaya menjaga jarak aman dari papan bawah.

Getafe dikenal sebagai tim yang disiplin dan mampu menyulitkan lawan lewat permainan kolektif. Mereka berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi tuan rumah.

Secara rekor pertemuan, Real Madrid lebih unggul. Namun, dalam kompetisi panjang seperti LaLiga, setiap pertandingan tetap penting dan bisa menghadirkan hasil berbeda.

Saksikan Real Madrid vs Getafe secara langsung di beIN Sports 1 dan streaming melalui VISION+. Paket VISION+ beIN Sports tersedia mulai Rp36.000,- untuk menikmati berbagai pertandingan LaLiga 2025-2026 langsung dari rumah.

