Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Real Madrid vs Getafe di Liga Spanyol 2025-2026, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |13:55 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Real Madrid vs Getafe di Liga Spanyol 2025-2026, Klik di Sini!
Real Madrid siap menghajar Getafe di lanjutan Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: VISION+)
A
A
A

LANJUTAN LaLiga atau Liga Spanyol 2025-2026 pekan ke-26 akan menghadirkan laga Real Madrid vs Getafe pada Selasa, 3 Maret 2026 pukul 02.55 WIB. Pertandingan ini disiarkan langsung di channel beIN Sports 1 dan bisa ditonton streaming VISION+ dengan klik di sini.

Persaingan di papan atas semakin memanas setelah sang rival, FC Barcelona, meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Villarreal CF. Hasil tersebut membuat Barcelona kini mengoleksi 64 poin dan unggul empat angka dari Real Madrid yang berada tepat di bawahnya.

Lamine Yamal cetak hattrick di laga Barcelona vs Villarreal (Foto: La Liga)
Lamine Yamal cetak hattrick di laga Barcelona vs Villarreal (Foto: La Liga)

Situasi ini membuat Los Blancos wajib meraih kemenangan demi memangkas jarak dan terus menempel puncak klasemen. Sementara itu, Getafe datang dengan situasi berbeda. Saat ini, tim tamu berada di posisi ke-13 klasemen sementara dan masih berupaya menjaga jarak aman dari papan bawah.

Getafe dikenal sebagai tim yang disiplin dan mampu menyulitkan lawan lewat permainan kolektif. Mereka berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi tuan rumah.

Secara rekor pertemuan, Real Madrid lebih unggul. Namun, dalam kompetisi panjang seperti LaLiga, setiap pertandingan tetap penting dan bisa menghadirkan hasil berbeda.

Saksikan Real Madrid vs Getafe secara langsung di beIN Sports 1 dan streaming melalui VISION+. Paket VISION+ beIN Sports tersedia mulai Rp36.000,- untuk menikmati berbagai pertandingan LaLiga 2025-2026 langsung dari rumah.

(Ramdani Bur)

Bola Okezone menyajikan berita sepak bola terkini, akurat, dan terpercaya dari dalam negeri maupun internasional. Dukung jurnalisme berkualitas dengan tetap mengikuti update tercepat kami setiap hari.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/46/3204293/barcelona_menang_4_1_atas_villarreal_berkat_lamine_yamal-NZVg_large.jpeg
Hasil Barcelona vs Villarreal di Liga Spanyol 2025-2026: Lamine Yamal Hattrick, Blaugrana Menang 4-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/46/3203865/cristiano_ronaldo-8r2O_large.jpg
Diam-Diam Cristiano Ronaldo Resmi Beli 25 Persen Saham Klub Spanyol, Real Madrid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/46/3203894/jadwal_dan_link_live_streaming_barcelona_vs_villarreal_di_liga_spanyol_2025_2026-fsP4_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Villarreal di Liga Spanyol 2025-2026, Saksikan di VISION+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/46/3203160/hansi_flick_girang_barcelona_kembali_ke_puncak_klasemen_liga_spanyol_2025_2026_dengan_menggusur_real_madrid-jY3h_large.jpeg
Barcelona Gusur Real Madrid Usai Hajar Levante 3-0, Hansi Flick: Penting Kembali ke Puncak
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/27/11/1681593/resmi-hasil-drawing-liga-champions-real-madrid-vs-manchester-city-liverpool-bentrok-galatasaray-mne.webp
Resmi, Hasil Drawing Liga Champions: Real Madrid vs Manchester City, Liverpool Bentrok Galatasaray
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bicara Jujur soal Gagal ke Piala Dunia 2026 dan Mimpi Besar bersama John Herdman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement