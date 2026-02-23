Barcelona Gusur Real Madrid Usai Hajar Levante 3-0, Hansi Flick: Penting Kembali ke Puncak

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Hansi Flick, girang melihat timnya menang 3-0 atas Levante pada jornada 25 Liga Spanyol 2025-2026. Apalagi, tambahan tiga poin itu mengembalikan mereka ke puncak klasemen sekaligus menggusur Real Madrid!

1. Kembali Rebut Puncak

Frenkie de Jong beraksi di laga Barcelona vs Levante (Foto: La Liga)

Duel Barcelona vs Levante itu berlangsung di Stadion Camp Nou, Barcelona, Minggu 22 Februari 2026 malam WIB. Tiga gol tuan rumah disarangkan Marc Bernal (4’), Frenkie de Jong (32’), dan Fermin Lopez (81’).

Hasil positif itu menambah perbendaharaan poin Barcelona menjadi 61 dari 25 laga. Mereka naik ke puncak klasemen Liga Spanyol 2025-2026 dengan keunggulan satu angka saja dari Madrid di urutan dua.

Madrid sendiri kalah 1-2 dari Osasuna di kandang lawan. Mereka gagal mempertahankan singgasana yang direbut pekan lalu saat Barcelona tumbang 1-2 dari Girona.

Tentu saja kemenangan itu membuat Flick senang. Apalagi, Blaugrana berhasil merebut kembali puncak klasemen yang dikuasai Madrid hanya dalam hitungan hari saja.