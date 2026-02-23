Begini Kondisi Terbaru Bek Persijap Jepara Rahmat Hidayat Usai Kolaps saat Lawan Persebaya Surabaya

JEPARA – Kabar baik datang dari lini pertahanan Persijap Jepara terkait kondisi kesehatan Rahmat Hidayat. Setelah sempat mengejutkan publik karena jatuh pingsan di tengah laga kontra Persebaya Surabaya, bek muda andalan Laskar Kalinyamat tersebut dipastikan telah melewati masa kritis dan diperbolehkan meninggalkan rumah sakit untuk melanjutkan pemulihan bersama tim.

Persijap Jepara sukses meraih kemenangan 3-1 atas Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu 21 Februari 2026 malam WIB. Namun di balik hasil manis itu, momen menegangkan sempat terjadi pada menit ke-52.

Rahmat Hidayat yang menempati pos bek kanan tiba-tiba kolaps di lapangan. Tim medis pun bergerak cepat merespons situasi tersebut dengan melakukan pertolongan pertama.

Hingga akhirnya, Rahmat Hidayat langsung dibawa ke rumah sakit dengan mobil ambulans. Momen menegangkan tersebut sekaligus membuat pertandingan sempat terhenti kurang lebih selama 10 menit.

Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

1. Kepulangan dari Rumah Sakit

Dokter tim Persijap Jepara, Ary Setiawan, mengungkapkan bahwa Rahmat Hidayat terkena hipoglikemia dan hipokalemia. Dia menyampaikan bahwa sang pemain saat ini juga sudah pulang dari rumah sakit.

“Diagnosa Rahmat kena Hipoglikemia dan Hipokalemia. Kondisinya sudah pulang dari rumah sakit sebelum sahur sekitar jam 3-an,” kata Ary Setiawan dalam keterangan Persijap Jepara, Minggu (22/2/2026).