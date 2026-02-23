Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Alaeddine Ajaraie, Bintang Persija Jakarta yang Temukan Kekuatan Spiritual dan Kenyamanan Ramadhan di Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |03:01 WIB
Kisah Alaeddine Ajaraie, Bintang Persija Jakarta yang Temukan Kekuatan Spiritual dan Kenyamanan Ramadhan di Indonesia
Pemain Persija Jakarta, Alaeddine Ajaraie. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Penyerang Persija Jakarta, Alaeddine Ajaraie, mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer religius di Tanah Air saat menjalani ibadah puasa pertamanya di Indonesia. Bagi pemain berkebangsaan Maroko ini, merayakan bulan suci di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memberikan dimensi kebahagiaan tersendiri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.

Pemain yang baru saja didatangkan ini sukses unjuk kualitas saat Persija menang 2-1 atas PSM Makassar dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat 20 Februari 2026 lalu. Dia menyumbang satu gol dalam laga tersebut.

Gol tersebut menjadi bukti bahwa menjalankan ibadah puasa bukan menjadi penghalang baginya untuk tetap tampil klinis di depan gawang lawan.

1. Kehangatan Nuansa Islami Bagi Keluarga

Alaeddine Ajaraie mengatakan sangat berkesan bisa berpuasa di Indonesia karena nuansa Ramadhan begitu kental. Dia pun memang baru pertama kalinya berkarier di Asia Tenggara, namun langsung merasa jatuh cinta dengan lingkungan sosialnya.

Kemudahan menemukan fasilitas ibadah dan lingkungan yang suportif menjadi alasan utama betahnya sang pemain di Jakarta.

"Ya, saya senang karena saya berada di negara dengan mayoritas Muslim. Itu membuat saya bahagia," kata Alaeddine Ajaraie di Jakarta, dikutip Senin (23/2/2026).

Alaeddine Ajaraie berambisi antar Persija Jakarta juara Super League 2025-2026
Alaeddine Ajaraie berambisi antar Persija Jakarta juara Super League 2025-2026

Keberadaan masyarakat yang memiliki keyakinan serupa membuatnya lebih mudah beradaptasi dengan budaya lokal tanpa harus merasa asing dengan kebiasaannya sebagai penganut Islam yang taat.

"Itu memberi saya kenyamanan lebih untuk tinggal di sini, bagi saya dan keluarga saya. Alhamdulillah," tambahnya.

Bagi Ajaraie, faktor kenyamanan keluarga di luar lapangan merupakan elemen krusial yang mendukung performa impresifnya bersama skuad Macan Kemayoran sepanjang musim kompetisi berlangsung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/49/3203081/dewa_united_vs_borneo_fc-1dGX_large.jpg
Hasil Dewa United vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Kalah 1-2, Pesut Etam Gagal Geser Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/49/3203078/persib_bandung_vs_persita_tangerang-3sPp_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Hokky Caraka Tiba-Tiba Jadi Kiper, Pangeran Biru Menang 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/49/3203060/persib_bandung-VY6o_large.jpg
Link Live Streaming Persib Bandung vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/49/3203053/federico_barba-sgGJ_large.jpg
Fokus Kejar Gelar Juara: Federico Barba Kobarkan Misi Balas Dendam Persib Bandung di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/21/11/1679495/bertemu-bos-chelsea-di-washington-prabowo-dapat-jersey-reece-james-kdz.webp
Bertemu Bos Chelsea di Washington, Prabowo Dapat Jersey Reece James
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/22/foto_ilustrasi_lionel_messi_protes_ke_wasit.jpg
Viral! Luis Suarez Tahan Lionel Messi yang Ngamuk ke Wasit saat Inter Miami Kalah Telak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement