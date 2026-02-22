Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Detik-Detik Mencekam di Laga Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya: Rahmat Hidayat Tiba-Tiba Kolaps

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |15:05 WIB
Pemain Persijap Jepara, Rahmat Hidayat. (Foto: I.League)
JEPARA – Laga sengit yang mempertemukan Persijap Jepara melawan Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 pada Sabtu 21 Februari 2026 malam berakhir dengan kemenangan tuan rumah 3-1. Namun, euforia kemenangan Laskar Kalinyamat sempat tertutup oleh suasana mencekam saat bek andalan mereka, Rahmat Hidayat, tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri di tengah lapangan.

Pertandingan di Stadion Gelora Bumi Kartini ini sejatinya berjalan sangat panas, bahkan diwarnai kartu merah untuk pemain Persebaya, Rachmat Irianto. Namun, pusat perhatian penonton seketika beralih pada menit ke-52 saat drama medis yang mendebarkan terjadi di area pertahanan Persijap.

1. Kronologi Kejadian

Insiden bermula tak lama setelah barisan pertahanan Persijap melakukan sapuan bola (clearance). Dalam tayangan ulang, Rahmat Hidayat tampak masih sempat melakukan joging ringan saat rekan-rekannya mulai meluncurkan serangan balik ke area lawan.

Secara tiba-tiba, pemain bertahan ini mengangkat tangannya tinggi-tinggi, sebuah gestur darurat yang mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Sesaat setelah memberikan tanda tersebut, Rahmat roboh dan tidak sadarkan diri di rumput hijau.

Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Para pemain dari kedua tim segera bereaksi cepat dengan mengibaskan jersei untuk memberikan sirkulasi udara sebelum tim medis dan ambulans masuk ke lapangan untuk membawanya ke rumah sakit.

2. Diagnosis Medis dan Kondisi Terkini

Setelah pertandingan yang sempat terhenti selama 10 menit itu berakhir, Dokter Tim Persijap, Ary Setiawan, memberikan penjelasan resmi terkait kondisi sang pemain. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di rumah sakit, Rahmat diketahui mengalami gangguan metabolisme yang cukup serius di tengah laga.

 

