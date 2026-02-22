Misi Carlos Pena Permalukan Persib Bandung di GBLA: Persita Tangerang Siap Bantu Persija Jakarta

BANDUNG - Juru taktik Persita Tangerang, Carlos Pena, menegaskan kesiapan penuh armadanya untuk mencuri poin sempurna saat bertamu ke markas Persib Bandung. Kemenangan Pendekar Cisadane tidak hanya akan mendongkrak posisi mereka di papan atas, tetapi secara tidak langsung juga akan memuluskan jalan Persija Jakarta dalam persaingan perebutan takhta juara musim ini.

Persita Tangerang akan bersua dengan Persib Bandung di pekan ke-22 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu (22/2/2026) pukul 20.30 WIB.

Duel ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kedua tim mengusung misi yang sama-sama krusial untuk memperbaiki posisi mereka di tabel klasemen. Laga tersebut akan menjadi krusial bagi kedua tim.

Persita sedang berupaya menggeser Persebaya Surabaya dari posisi lima besar. Kedua tim itu kini memiliki poin yang sama, yakni 35 poin di klasemen sementara. Ambisi untuk merangsek ke zona elit liga menjadi motivasi tambahan bagi anak asuh Carlos Pena guna menampilkan performa terbaik mereka di hadapan publik Bandung.

1. Persaingan Panas di Puncak Klasemen

Sedangkan, Persib Bandung tengah berupaya mempertahankan takhtanya sebagai pemuncak klasemen. Maung Bandung —julukan Persib— kini duduk di pucuk dengan perolehan 47 poin.

Persita Tangerang vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persita.official)

Namun, posisi mereka jauh dari kata aman karena bayang-bayang rival abadi mereka yang terus mengintai di posisi kedua dengan perolehan poin yang sangat identik. Pasukan Bojan Hodak memiliki perolehan poin yang sama dengan Persija, tetapi untung karena mempunyai tabungan dua laga tunda.

Walau demikian, Persib Bandung akan sangat dirugikan andai tumbang dari Persita. Kekalahan di kandang sendiri akan membuat keunggulan poin mereka sirna dan memberikan angin segar bagi para pesaing terdekat untuk mengudeta posisi puncak.