HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026 Malam Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |04:05 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026 Malam Ini
Persib Bandung siap menjamu Persita Tangerang di Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung Jawa Barat pada Minggu, 22 Februari 2026 pukul 20.30 WIB.

1. Persib Bandung Ubah Waktu Latihan

Persib Bandung mengubah waktu latihan selama bulan Ramadan. Skuad berjulukan Pangeran Biru itu menjalani sesi latihan pada malam hari sepanjang bulan puasa. 

Skuad Persib Bandung telah menjalani sesi latihan perdananya di bulan puasa pada Kamis 19 Februari 2026 pukul 20.30 WIB. Sesi latihan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat. 

Bojan Hodak Ngamuk Oknum Suporter Bikin Ricuh Kelar Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengatakan perubahan waktu latihan dilakukan agar tidak menurunkan kualitas performa pemain muslim yang menjalani ibadah puasa. Dengan berlatih setelah berbuka puasa, ia menjamin intensitas latihan tetap berada di level maksimal.

"Ini normal. Kami hanya perlu sedikit mengubah gaya hidup. Jadi mereka (pemain) bisa tidur lebih lama di pagi hari dan kami berlatih di malam hari," kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung.

Bojan Hodak menyampaikan tidak ada perbedaan program latihan meski dilakukan pada malam hari. Pasalnya, para pemain yang beragama Islam dapat kembali mengisi energi setelah berbuka puasa sehingga tetap bisa menjalani latihan secara normal pada malam hari.

 

