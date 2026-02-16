Ini Syarat-Syarat yang Wajib Dipenuhi Real Madrid jika Ingin Datangkan Jurgen Klopp

MADRID – Kursi panas pelatih Real Madrid terus menjadi perbincangan hangat setelah kepergian Xabi Alonso di awal tahun 2026. Nama Jurgen Klopp, yang saat ini menjabat sebagai Head of Global Soccer di Red Bull, mencuat sebagai kandidat terkuat untuk mengakhiri masa kepemimpinan sementara Alvaro Arbeloa.

Namun, mendaratkan pria Jerman berusia 58 tahun itu ke Santiago Bernabeu bukanlah perkara mudah. Klopp dilaporkan telah mengajukan lima tuntutan utama sebagai syarat kesediaannya kembali ke dunia manajerial setelah sebelumnya mengaku kelelahan pasca-era sembilan tahun melatih di Liverpool.

Mantan arsitek The Reds tersebut menginginkan perombakan besar demi menyesuaikan visi taktisnya yang terkenal menuntut disiplin tinggi.

1. Daftar Belanja

Salah satu syarat utama yang diajukan Klopp adalah penyegaran di sektor pertahanan dan lini tengah. Ia dikabarkan meminta manajemen Real Madrid untuk mendatangkan dua bek tengah dan dua gelandang baru pada bursa transfer musim panas 2026 mendatang.

Beberapa nama yang santer dikaitkan dengan permintaan Klopp antara lain Nico Schlotterbeck, Jacobo Ramon, Adam Wharton, dan talenta muda Kees Smit. Selain pemain baru, Klopp juga meminta jaminan kembalinya Endrick ke skuad utama.

Jurgen Klopp

Bintang muda asal Brasil tersebut saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Lyon untuk sisa musim 2025-2026. Klopp melihat potensi besar dalam diri Endrick dan ingin menjadikannya bagian penting dari proyek transformasinya di Spanyol, sekaligus memastikan sang pemain mendapatkan pengembangan yang tepat di bawah asuhannya.