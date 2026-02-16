Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Ini Syarat-Syarat yang Wajib Dipenuhi Real Madrid jika Ingin Datangkan Jurgen Klopp

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |18:13 WIB
Ini Syarat-Syarat yang Wajib Dipenuhi Real Madrid jika Ingin Datangkan Jurgen Klopp
Real Madrid dikabarkan tertarik jadikan Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala. (Foto: Premier League)
A
A
A

MADRID – Kursi panas pelatih Real Madrid terus menjadi perbincangan hangat setelah kepergian Xabi Alonso di awal tahun 2026. Nama Jurgen Klopp, yang saat ini menjabat sebagai Head of Global Soccer di Red Bull, mencuat sebagai kandidat terkuat untuk mengakhiri masa kepemimpinan sementara Alvaro Arbeloa.

Namun, mendaratkan pria Jerman berusia 58 tahun itu ke Santiago Bernabeu bukanlah perkara mudah. Klopp dilaporkan telah mengajukan lima tuntutan utama sebagai syarat kesediaannya kembali ke dunia manajerial setelah sebelumnya mengaku kelelahan pasca-era sembilan tahun melatih di Liverpool.

Mantan arsitek The Reds tersebut menginginkan perombakan besar demi menyesuaikan visi taktisnya yang terkenal menuntut disiplin tinggi.

1. Daftar Belanja

Salah satu syarat utama yang diajukan Klopp adalah penyegaran di sektor pertahanan dan lini tengah. Ia dikabarkan meminta manajemen Real Madrid untuk mendatangkan dua bek tengah dan dua gelandang baru pada bursa transfer musim panas 2026 mendatang.

Beberapa nama yang santer dikaitkan dengan permintaan Klopp antara lain Nico Schlotterbeck, Jacobo Ramon, Adam Wharton, dan talenta muda Kees Smit. Selain pemain baru, Klopp juga meminta jaminan kembalinya Endrick ke skuad utama.

Jurgen Klopp
Jurgen Klopp

Bintang muda asal Brasil tersebut saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Lyon untuk sisa musim 2025-2026. Klopp melihat potensi besar dalam diri Endrick dan ingin menjadikannya bagian penting dari proyek transformasinya di Spanyol, sekaligus memastikan sang pemain mendapatkan pengembangan yang tepat di bawah asuhannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/46/3201879/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_girona_vs_barcelona_di_liga_spanyol_2025_2026-Vwlx_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming Girona vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/46/3201698/real_madrid_menang_telak_4_1_atas_real_sociedad_di_liga_spanyol_2025_2026-ZK6c_large.jpeg
Hasil Real Madrid vs Real Sociedad di Liga Spanyol 2025-2026: Menang 4-1, Los Blancos Gusur Barcelona!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/46/3201025/jurgen_klopp-isYO_large.jpg
5 Permintaan Jurgen Klopp untuk Ambil Alih Jabatan Pelatih Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/46/3200960/simak_kisah_sugimin_hidayatullah_yang_bikin_real_madrid_merogoh_kocek_hingga_rp139_miliar-PAc8_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Bikin Real Madrid Rogoh Kocek Rp139 Miliar
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/15/49/1677295/arungi-musim-balap-2026-sean-gelael-dan-af-corse-perpanjang-kemitraan-dengan-pertamina-patra-niaga-vnp.webp
Arungi Musim Balap 2026, Sean Gelael dan AF Corse Perpanjang Kemitraan dengan Pertamina Patra Niaga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/16/jesse_bisiwu.jpg
Barcelona Kunci Talenta 17 Tahun asal Belgia, Siap Jadi Bintang Baru La Masia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement