HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Bikin Real Madrid Rogoh Kocek Rp139 Miliar

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |12:30 WIB
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Bikin Real Madrid Rogoh Kocek Rp139 Miliar
Simak kisah Sugimin Hidayatullah yang bikin Real Madrid merogoh kocek hingga Rp139 miliar (Foto: UEFA)
A
A
A

KISAH Sugimin Hidayatullah menarik untuk diulas. Sebab, pesepakbola misterius asal Indonesia itu bikin Real Madrid merogoh kocek 7 juta Euro (setara Rp139 miliar).

Nama Sugimin ramai diperbincangkan pada musim panas 2012. Hal tersebut tidak terlepas dari kunjungan pelatih Real Madrid saat itu yakni Jose Mourinho ke Indonesia.

Pria asal Portugal itu sebetulnya ke Indonesia untuk menjadi komentator di salah satu pertandingan Piala Eropa 2012 yang tayang di RCTI. Namun, kehadiran Mou malah dihubung-hubungkan dengan rencana Madrid merekrut pesepakbola Indonesia.

1. Boyong Sugimin Hidayatullah

sugimin hidayatullah

Hal itu diungkapkan pengamat sepakbola Tanah Air Pangeran Siahaan di akun X-nya @pangeransiahaan. Ketika itu, ia mengatakan Madrid ingin memboyong Sugimin dengan harga 7 juta euro atau kini setara Rp139 miliar. 

Alhasil, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang bertanya-tanya, siapa sosok sang pemain sebenarnya? Sebab, saat itu tidak ada pesepakbola bernama Sugimin di kasta teratas Liga Super Indonesia mau pun divisi-divisi bawahnya.

2. Pesepakbola Fiktif

Setelah ditelusuri lebih jauh, Sugimin Hidayatullah hanyalah pesepakbola fiktif. Apa yang dilakukan Pangeraan sejatinya pernah dilakukan jurnalis Irlandia pada 2003.

 

