Valencia vs Real Madrid Berakhir 0-2, Alvaro Arbeloa Puas Lihat Thibaut Courtois Nganggur!

VALENCIA – Pelatih interim Real Madrid, Alvaro Arbeloa, merasa puas dengan kemenangan 2-0 atas Valencia pada jornada 23 Liga Spanyol 2025-2026. Apalagi, kiper Thibaut Courtois sama sekali tak bikin penyelamatan alias nganggur.

1. Dokter Gigi

Laga Valencia vs Real Madrid itu berlangsung di Stadion Mestalla, Valencia, Senin (9/2/2026) dini hari WIB. Dua gol kemenangan Los Blancos dicetak oleh Alvaro Carreras (65’) dan Kylian Mbappe (90+1’).

Walau menang, Madrid sejatinya kerepotan terutama di babak pertama. Mereka sulit membongkar pertahanan rapat Valencia. Sekalinya dapat peluang bagus, penyelesaian akhir begitu buruk.

Arbeloa mengakui, datang ke Mestalla tidak pernah mudah buat Madrid. Bahkan, perasaannya sama seperti ketika seseorang hendak mengunjungi dokter gigi.

“Tanding di Mestalla rasanya seperti pergi ke dokter gigi. Kami tahu kesulitan dari laga ini dan juga tuntutannya. Sebuah pertandingan serius dan penuh komitmen,” papar Arbeloa, mengutip dari Football Espana, Senin (9/2/2026).