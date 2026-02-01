Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Real Madrid vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2025-2026: Los Blancos Menang Dramatis 2-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |22:30 WIB
Hasil Real Madrid vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2025-2026: <i>Los Blancos</i> Menang Dramatis 2-1
Suasana laga Real Madrid vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: Instagram/realmadrid)
A
A
A

MADRID Real Madrid kembali memperlihatkan penampilan yang kurang menjanjikan saat menjamu Rayo Vallecano di matchday ke-22 Liga Spanyol 2025-2026, pada Minggu (2/1/2026) malam WIB. Meski tampil jauh dari kata memuaskan dan terus ditekan oleh pendukungnya sendiri, skuaf asuhan Alvaro Arbeloa itu tetap berhasil mengamankan poin penuh usai menang tipis 2-1.

Kemenangan yang diciptakan lewat gol Vinicius Junior (15') dan penalti Kylian Mbappe (90+10') ini membuat Los Blancos terus menempel ketat Barcelona di puncak klasemen dengan selisih hanya satu poin.

Jalannya Pertandingan

Laga di Santiago Bernabeu tersebut berlangsung penuh ketegangan. Alih-alih mendapat dukungan, para pemain justru disambut siulan tajam menyusul performa buruk di laga sebelumnya melawan Benfica.

Namun, semangat pantang menyerah di menit-menit akhir kembali menjadi penyelamat wajah Madrid di depan publik sendiri. Vinicius Junior menjadi pemain yang paling memahami situasi panas di stadion.

Real Madrid vs Rayo Vallecano. (Foto: Instagram/realmadrid)
Real Madrid vs Rayo Vallecano. (Foto: Instagram/realmadrid)

Menjadi target utama kritik, bintang asal Brasil ini merespons dengan cara terbaik. Lewat aksi individu gemilang yang membelah pertahanan Rayo, ia sukses mencetak gol spektakuler ke pojok gawang Batalla. Gol ini seolah menjadi pesan pembungkam bagi para suporter yang sempat mencemoohnya sejak menit pertama pertandingan.

Hanya saja, di balik kegemilangan Vinicius, lini pertahanan Madrid tampak sangat mengkhawatirkan. Tanpa Xabi Alonso yang telah pergi, Madrid terlihat kehilangan arah permainan.

Dean Huijsen menjadi sasaran kemarahan suporter setelah performa buruk yang puncaknya terjadi saat ia salah melakukan operan ke Courtois. Mantan pemain Bournemouth tersebut ditarik keluar diiringi sorakan boos, menandakan penurunan performa yang drastis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/46/3198753/arbeloa-pVMP_large.jpg
Sejak Dilatih Alvaro Arbeloa, Bintang Real Madrid Ini Justru Makin Terpinggirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/46/3197384/real_madrid_menang_2_0_atas_villarreal_berkat_sepasang_gol_dari_kylian_mbappe-gaNd_large.jpeg
Hasil Villarreal vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026: Kylian Mbappe Menggila, Los Blancos Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/46/3197358/barcelona_vs_real_oviedo-VicZ_large.jpg
Link Live Streaming Barcelona vs Real Oviedo di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/46/3197116/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_villarreal_vs_real_madrid_di_liga_spanyol_2025_2026-AYxq_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming Villarreal vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/31/11/1672093/hasil-piala-asia-futsal-2026-imbang-lawan-irak-timnas-futsal-indonesia-bersua-vietnam-di-perempat-final-yru.webp
Hasil Piala Asia Futsal 2026: Imbang Lawan Irak, Timnas Futsal Indonesia Bersua Vietnam di Perempat Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/22/luciano_spalletti.jpg
Juventus Siap Tukar Pemain dengan Bologna, Bek Timnas Swedia Masuk Radar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement