HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Villarreal vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |16:16 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Villarreal vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026
Simak jadwal dan link live streaming Villarreal vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Lanjutan kompetisi LaLiga 2025-2026 kembali hadir dengan laga panas yang sayang untuk dilewatkan. Kali ini, Villarreal akan menghadapi Real Madrid dalam duel yang disiarkan langsung di channel beIN Sports 1 dan layanan streaming VISION+. Klik di sini untuk nonton streaming. 

Saat ini, persaingan di papan atas LaLiga 2025-2026 berlangsung sangat ketat. Real Madrid berada di posisi kedua klasemen dengan raihan 48 poin dari 20 pertandingan, hanya terpaut satu angka dari puncak. Sementara itu, Villarreal menempel ketat di peringkat ketiga dengan 41 poin dari 19 laga.

Villarreal vs Real Madrid

Duel Villarreal vs Real Madrid kerap berlangsung ketat dan penuh drama. Adu taktik, kualitas individu pemain, hingga intensitas permainan dipastikan menjadi suguhan utama dalam pertandingan ini. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang?

Catat Jadwal Pertandingan Villarreal vs Real Madrid di LaLiga 2025-2026:

Hari/Tanggal: Minggu, 25 Januari 2026

Kick-off: 02:55 WIB

Siaran langsung: beIN Sports 1

Live streaming: VISION+ dengan klik di sini

 

Telusuri berita bola lainnya
