Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Gareth Bale Komentari Pemecatan Xabi Alonso: Real Madrid Enggak Butuh Pelatih Kaya Taktik!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |14:02 WIB
Gareth Bale Komentari Pemecatan Xabi Alonso: Real Madrid Enggak Butuh Pelatih Kaya Taktik!
Gareth Bale mengaku paham mengapa Xabi Alonso dipecat dari Real Madrid (Foto: Instagram/@xabialonso)
A
A
A

GARETH Bale mengaku paham mengapa Xabi Alonso dipecat dari Real Madrid. Menurutnya, tim sebesar Los Blancos lebih membutuhkan pelatih yang bisa menguasai ruang ganti ketimbang paham taktik.

Alonso datang di awal musim 2025-2026 dengan harapan tinggi. Pria berkebangsaan Spanyol itu panen puja dan puji saat menangani Bayer Leverkusen.

Betapa tidak, Die Werkself diantarnya meraih masing-masing satu trofi Bundesliga, DFB Pokal, dan Piala Super Jerman. Ia punya rekor 89 kemenangan, 32 seri, dan 19 kali kalah, dalam 140 laga bareng Leverkusen di semua kompetisi.

1. Taktik

Xabi Alonso puji aksi Kylian Mbappe di laga Athletic Bilbao vs Real Madrid

Selain torehan trofi, Alonso dipuji karena keberaniannya memainkan taktik menyerang yang indah. Hal ini membuat manajemen Madrid terpesona dan rela mengangkutnya dari Stadion BayArena.

Apa daya, rezim Alonso hanya berumur jagung. Ia dipecat setelah hanya menangani Madrid dalam 28 laga di semua kompetisi dengan 20 kemenangan, 3 imbang, dan 5 kali kalah.

2. Ruang Ganti Tidak Harmonis

Penyebab utama pemecatan Alonso disebut-sebut situasi ruang ganti yang tidak harmonis. Sejumlah pemain Madrid tampak tidak senang dengannya seperti Vinicius Jr dan Federico Valverde.

Bale paham mengapa Alonso dipecat. Ia tidak menampik pria berusia 44 tahun tersebut adalah pelatih fantastis, salah satu yang berbakat di Eropa. Tapi, Madrid tidak membutuhkan sosok sepertinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/46/3196114/hasil_real_sociedad_vs_barcelona_di_liga_spanyol_2025_2026_realsociedad-PxGD_large.jpg
Hasil Real Sociedad vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026: Kalah 1-2, Blaugrana Dipepet Real Madrid!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/46/3196038/real_sociedad_vs_barcelona-9OZj_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Real Sociedad vs Barcelona di LaLiga 2025-2026 di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/46/3195975/real_madrid_menang_2_0_atas_levante_di_liga_spanyol_2025_2026-yVWC_large.jpeg
Hasil Real Madrid vs Levante di Liga Spanyol 2025-2026: Los Blancos Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/46/3195049/kylian_mbappe-1mUc_large.jpg
Gara-Gara Larang Pemain Real Madrid Hormati Barcelona di Final Piala Super Spanyol 2026, Kylian Mbappe Panen Hujatan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/21/50/1668303/3-petinju-calon-lawan-tyson-fury-di-laga-comeback-makhmudov-masuk-daftar-teratas-bvr.webp
3 Petinju Calon Lawan Tyson Fury di Laga Comeback: Makhmudov Masuk Daftar Teratas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/22/tendangan_brutal_psir_rembang.jpg
Brutal di Liga 4! Pemain Persikaba Dilarikan ke RS usai Kena Tendangan Kungfu Kiper PSIR
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement