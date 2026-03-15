HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid vs Elche Berakhir 4-1, Arda Guler Cetak Gol Spektakuler!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |08:28 WIB
Arda Guler (15) mencetak gol spektakuler dari jarak 72 meter saat membawa Real Madrid menang 4-1 atas Elche (Foto: Real Madrid)
MADRID – Real Madrid menghajar Elche dengan skor 4-1 dalam jornada 28 Liga Spanyol 2025-2026. Arda Guler mencuri perhatian lewat gol spektakuler!

1. Empat Gol

Arda Guler beraksi di laga Real Madrid vs Elche di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: Real Madrid)

Duel Madrid vs Elche itu digelar di Stadion Bernabeu, Madrid, Spanyol, Minggu (15/3/2026) dini hari WIB. Los Blancos turun tidak dengan kekuatan penuh tapi mereka masih terlalu perkasa.

Empat gol sukses disarangkan ke gawang Matias Dituro lewat Antonio Rudiger (39’), Federico Valverde (44’), Dean Huijsen (66’), dan Arda Guler (89’). Sedangkan, satu-satunya gol tim tamu dihasilkan bunuh diri Manuel Angel (85’).

2. Spektakuler!

Gol terakhir yang dicetak Arda Guler mencuri perhatian. Madrid tengah tertekan karena Elche baru saja memperkecil skor menjadi 3-1. Momentum ada di kubu lawan untuk mengejar defisit dua gol.

Saat menerima bola di wilayah sendiri, Arda Guler tanpa ragu langsung melepaskan tembakan dari jarak sekira 72 meter! Pemain asal Turki itu melihat posisi Dituro yang maju terlalu jauh dari gawang.

 

