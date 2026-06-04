Belum Punya Pelatih, Real Madrid Sudah Amankan 2 Pesepakbola Top Dunia!

RAKSASA Spanyol, Real Madrid, bergerak sangat agresif di bursa transfer musim panas 2026 ini. Meski kursi kepelatihan mereka saat ini masih kosong, manajemen klub di bawah komando Presiden Florentino Perez langsung tancap gas mengamankan tanda tangan dua bek tangguh demi memperkuat lini pertahanan untuk musim depan.

Pakar transfer terkemuka, Fabrizio Romano, bahkan sudah mengumandangkan jargon khasnya, "Here We Go", untuk kedua rekrutan anyar Los Blancos tersebut.

1. Konate Pilih Madrid

Lini belakang Real Madrid dipastikan akan mendapat suntikan tenaga baru dengan kedatangan bek tengah Liverpool, Ibrahima Konate. Pemain Timnas Prancis tersebut dilaporkan telah mencapai kesepakatan verbal untuk bergabung dengan kubu Santiago Bernabeu.

Konate, yang kontraknya bersama Liverpool memang dipastikan habis, akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang akan mengikatnya hingga Juni 2030. Demi bisa berseragam putih khas Real Madrid, bek bertubuh kekar ini bahkan dilaporkan sengaja menahan dan mengesampingkan sejumlah tawaran bernilai fantastis yang datang dari klub-klub Arab Saudi.

Konate dijadwalkan bakal resmi diperkenalkan sebagai rekrutan pertama Florentino Perez setelah rampungnya agenda pemilihan di internal klub.

Ibrahima konate

2. Denzel Dumfries Segera Merapat

Tidak hanya sektor bek tengah, pos bek sayap kanan Real Madrid juga mendapatkan amunisi kelas berat. Manajemen Los Blancos telah meyakinkan Inter Milan bahwa mereka bakal mengaktifkan klausul rilis Denzel Dumfries senilai 20 juta euro (Rp350 miliar).