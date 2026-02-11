Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Adu Gaji Rafael Struick dengan Ivar Jenner di Dewa United, bak Bumi dan Langit?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |01:05 WIB
Adu Gaji Rafael Struick dengan Ivar Jenner di Dewa United, bak Bumi dan Langit?
Ivar Jenner dan Rafael Struick siap membela Timnas Indonesia U-22. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

ADU gaji Rafael Struick dengan Ivar Jenner di Dewa United menarik diulas. Dua pemain muda berlabel Timnas Indonesia tersebut memang kini jadi rekan setim lagi di Dewa United.

Ya, Rafael Struick dan Ivar Jenner yang dulunya sama-sama berkarier di luar negeri atau abroad memutuskan untuk gabung klub Indonesia. Keduanya pun kini jadi rekan setim di Dewa United.

Rafael lebih dahulu merapat ke klub yang bermarkas di Banten tersebut. Lalu, Ivar menyusul saat bursa transfer tengah musim dibuka.

Menarik kini menilik serba-serbi soal kedua pemain tersebut. Salah satunya soal gaji. Siapa yang bayarannya lebih besar?

Berikut Adu Gaji Rafael Struick dengan Ivar Jenner di Dewa United:

1. Gaji Rafael Struick di Dewa United

Rafael Struick Bikin Emosi Ilija Spasojevic hingga Kartu Merah, John Herdman Tutup Pintu Comeback ke Timnas Indonesia?

Rafael Struick gabung Dewa United di awal musim 2025-2026, tepatnya pada Rabu 16 Juli 2025. Ia diikat dengan kontrak selama tiga tahun.

Di sana, Rafael sudah bermain di sejumlah laga. Namun, belum ada pengumuman resmi soal berapa gaji dari Rafael Struick.

Namun, melansir dari One Football, Struick disebut mendapat bayaran hingga USD200 ribu per musim (setara Rp3,2 miliar). Angka tersebut masih terhitung standar di Australia.

 

Halaman:
1 2
      
